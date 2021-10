Sei giovani artisti contemporanei si confrontano con i “Sei di Torino”, nella nuova mostra al Museo Studio Felice Casorati di Pavarolo. L’inaugurazione il 2 e 3 ottobre

Apre al pubblico sabato 2 e domenica 3 ottobre la nuova esposizione al Museo Studio Felice Casorati di Pavarolo e negli spazi dell’Emporium Project, luoghi del borgo abbandonati e convertiti a una nuova destinazione “per l’arte contemporanea”, come ex negozi, una chiesetta sconsacrata, alcuni spazi della stessa Casa Casorati di Pavarolo.

Si intitola “Sei pittori” e mette a confronto sei giovani artisti di Torino, selezionati da sei curatori, anch’essi di Torino, con i celebri pittori torinesi del primo Novecento del gruppo “Sei di Torino”.

Sarà il Museo Studio Felice Casorati ad ospitare dodici opere dei Sei di Torino provenienti da varie collezioni private e dalla Galleria del Ponte, selezionate dallo storico dell’arte Francesco Poli, in collaborazione con il gallerista Stefano Testa.

Si potranno ammirare i seguenti quadri di Jessie Boswell (1881-1956), “Casa Gualino”, 1930, olio su cartone, 59 x 64 cm., e “Sergio con la balia”, olio su cartone, 32,3 x 24,7 cm., Gigi Chessa (1898-1935), “Nudo sulla poltrona”, 1929, olio su tela, 54 x 47,5 cm., e “Paesaggio di Nervi”, 1931. Olio su tavola, 41×38 cm., Nicola Galante (1883-1969), “Paese (San Nicola)”, 1929, olio su tavola, 30 x 28 cm., e “Testa d’uomo”, 1929c., olio su cartone, 30×25 cm., Carlo Levi (1902-1975), “Ritratto di Piero Zanetti, l’esploratore”, 1929, olio su tela, 65 x 80 cm., e “Parigi: Place du Terte”, 1928. Olio su tela, 38×46 cm., Francesco Menzio (1899-1979), “Ritratto di Persico”, 1929, olio su tela, 55 x 45 cm., e “Figura gialla”, 1929. Olio su tela 62×52 cm., Enrico Paulucci Delle Roncole (1901-1999), “Paesaggio a Rapallo”, 1930, olio su tela, 75 x 91 cm., e Senza titolo, 1930, tempera, cm 45×30 cm.

Come i Sei di Torino – che presentavano differenze tra il loro modo di esprimersi che li portava ad avere la propria personalità e il proprio stile – anche Luca Ceccherini (Arezzo, 1993), Sebastiano Impellizzeri (Catania, 1987), Giuseppe Mulas (Alghero, 1995), Ottavia Plazza (Alessandria, 1992), Giulio Saverio Rossi (Massa, 1988) ed Alan Stefanato (Trieste, 1992) sono pittori che partono da una ricerca nella figurazione per poi prendere strade diverse, espandendo così questi orizzonti. In questa occasione i pittori si confronteranno non solo con le opere dei Sei di Torino ma anche e soprattutto tra di loro: un progetto dunque che guarda alla storia dell’arte del ‘900 ed un dialogo tra le generazioni sul medium pittorico. Siamo così di fronte non ad una sola ed univoca modalità allineata di fare pittura ma ad una molteplicità di pratiche che guardano al passato, al presente e al futuro.

Sarà nella casa di Pavarolo di Felice e Daphne Casorati, in via Maestra a Pavarolo, e nei vari luoghi del borgo riconvertiti a spazi espositivi all’interno del progetto “Emporium Project” che esporranno i 6 artisti contemporanei, selezionati grazie al contributo dei curatori Giuseppe Arnesano, Davide Gambaretto, Federica Maria Giallombardo, Sergey Kantsedal, Matteo Mottin e Simona Squadrito.

Il gruppo dei Sei Pittori si è formato a Torino nel 1929, contribuendo a creare uno dei periodi più vivi e intensi della storia cittadina. Questo progetto vuole non solo rendere presente e visibile questa linea continua che lega quasi cent’anni di pittura, ma anche omaggiare sei pittori che, insieme a Felice Casorati, hanno acceso e mantenuto il focolaio della pittura a Torino per quasi un secolo.

La mostra “6 pittori” inaugura sabato 2 e domenica 3 ottobre, dalle 14 alle 18 e rimarrà aperta ogni domenica, dal 10 ottobre al 21 novembre, con orario 14-18, sempre a ingresso gratuito.

Il Museo Studio Felice Casorati è in via del Rubino 9, a Pavarolo (TO). Casa Casorati e le Project Room sono dislocate lungo via Maestra di Pavarolo, e in vari spazi del paese, e saranno segnalati su una mappa a disposizione negli spazi espositivi.

Sarà messa a disposizione dei visitatori una navetta gratuita, da Torino (piazza Vittorio Veneto) a Pavarolo, nelle due domeniche di inaugurazione e di chiusura, 3 ottobre e 21 novembre (oltre alle domeniche 17 ottobre e 7 novembre, riservata all’Abbonamento Musei).

Partenza alle 14,15 e rientro alle 17,30. Info e prenotazione obbligatoria alla mail turismo@comune.pavarolo.to.it.

La mostra è Il progetto, a cura di Société Interludio ed è stata organizzata dal Comune di Pavarolo, in collaborazione con l’Archivio Casorati, il Comitato Scientifico Studio Museo Casorati, presieduto da Francesco Poli, l’Associazione Plug IN, con il coordinamento della Sindaca Laura Martini.

Il progetto è stato realizzato con il sostegno del Comune di Pavarolo, dell’Archivio Casorati, della Regione Piemonte e della Fondazione CRT nel merito del bando Esponente.