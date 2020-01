Sestriere: Brignone vince il Gigante

Splendida affermazione per Federica Brignone nello slalom gigante femminile di Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo. In una splendida giornata di sole inondata dalla neve caduta ieri, l’azzurra si aggiudica la prima manche con 17 centesimi di vantaggio sulla slovacca Petra Vilhova, la quale si prende una parziale rivincita nella seconda manche. Le due concludono così al primo posto a parimerito; dietro di loro, la statunitense Mikaela Shiffrin distaccata di un solo centesimo. Un podio insomma più che mai… “compresso” per questa vittoria della Brignone che imita così il successo di sua madre, Maria Rosa Quario, la quale su queste stesse piste trionfò nel gigante del 1983. Grande prova organizzativa di fronte alla già citata improvvisa nevicata, che, grazie al pronto intervento degli addetti ai lavori, non ha compromesso le condizioni della pista. Giornata ideale, insomma, per l’annuncio della candidatura di Sestriere ai Mondiali di sci alpino del 2029, nel quadro della medesima conferenza stampa – tenutasi a Casa Olimpia nel pomeriggio – nella quale è stata presentata la penultima tappa del prossimo Giro d’Italia, che proprio a Sestriere avrà il suo traguardo.