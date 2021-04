Sette terroristi arrestati in Francia nell’anniversario di Fulvio Croce

Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Calvitti, Roberta Cappelli, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi, Narciso Manenti. Sono i sette terroristi ricercati dall’Italia che sono stati arrestati nei giorni scorsi in Francia, la quale ha così posto fine a decenni di ospitalità ai crimimali politici stranieri in nome della dottrina Mitterand. Un evento atteso da anni dai parenti delle vittime, che ha causato grandi reazioni in Piemonte, teatro di molte delle vicende degli anni di piombo. Per una curiosa coincidenza, la notizia arriva proprio nel sempre sentito anniversario dell’omicidio dell’avvocato Fulvio Croce, una delle vittime più assurde e a loro modo paradossali del terrorismo all’ombra della Mole.