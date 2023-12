Sette tipologie di bolle italiane per festeggiare Capodanno

Lo spumante non manca mai sulle tavole dell’ultimo giorno dell’anno. Qualche consiglio tra le tante, ottime, bollicine d’Italia.

C’è chi brinda a Champagne e c’è chi, invece, vuole soltanto vini rigorosamente dolci.

Una cosa è certa, però. A Capodanno non manca mai una bollicina da rifermentazione in bottiglia.

Lo Champagne non si discute, ma mi piace consigliare qualche metodo classico italiano. Ce ne sono davvero tanti ben fatti.

GERMANO ETTORE

Sergio Germano ama dire che fa l’Alta Langa perché gli piace e non si può dargli torto. Tutte le sue bollicine sono di alta qualità ed è difficile che sbagli un colpo.

L’Alta Langa Blanc de Blancs Pas Dosé Riserva 2016 nasce a 500-550 metri di altitudine. Lo Chardonnay passa in tonneaux usati, poi è lungamente affinato sui lieviti. È di un giallo leggermente dorato. Il perlage è generoso, fine e persistente. Ha aromi di limone candito, note di frutta esotica e di nocciola, con una balsamicità molto mediterranea. Al palato è lungo, minerale. La parte agrumata torna dolcemente e ammorbidisce l’acidità. Uno spumante di grande sostanza e pienezza.

Il Blanc de Noirs Riserva 2016 è davvero ben fatto, di quelli che ne berresti una bottiglia e ne stapperesti subito un’altra.

L’Extra Brut 2016 è, forse, ancora più buono. Un vino fantastico, pulito, fresco, infinito.

BARONE PIZZINI

L’azienda nasce nel 1870 con conversione in biologico dal 1998, tra le prime in zona. Coltiva una trentina di vigneti sparsi in diversi comuni su 70 ettari vitati. Produzione di circa 300 mila bottiglie all’anno.

Tra i tanti prodotti scelgo il Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Riserva 2015 .

La Riserva Bagnadore arriva da un unico vigneto del 1993, parte a Chardonnay e parte a Pinot Nero. Nel millesimo 2015 la composizione è 59 a 41 a favore dello Chardonnay.

In cantina passa 10 mesi in barrique di rovere francese, riposa sulle fecce nobili con bâtonnage settimanali e termina con un affinamento di 70 mesi sui lieviti.

Il perlage è generoso, fine e persistente. Il naso è intenso di ribes e lampone, con sensazioni tostate e minerali.

In bocca è pazzesco: sapido, connotato da una freschezza vibrante e da aromi gourmand di pasticceria di pura eleganza.

Ha sostanza e struttura, è vitale e netto. Non finirei mai di berlo.

CANTINE ROMAGNOLI

Lo ha chiamato Pigro perché è restio a mostrarsi, ad esprimersi, a fare le cose di fretta. Perché necessita del suo tempo.

È l’appellativo che Alessandro Perini ha assegnato alle sue etichette di Metodo Classico, quelle che produce a Vigolzone, in provincia di Piacenza.

Il Pigro Metodo Classico Brut 2021

Molto fine e delicato al naso, ma ben presente in bocca. La prima sboccatura di questo spumante connotato dalla vibrante acidità avviene dopo 14 mesi di rifermentazione in bottiglia sui lieviti. Con i successivi degorgement si arriva a 18 mesi e oltre. Prevalenza di Pinot Nero e alta presenza di Chardonnay, entrambi vinificati in acciaio.

Il Pigro Metodo Classico Rosé Brut 2020

Pinot Nero per il 70% e Chardonnay per il 30. Parte del Pinot macera sulle bucce a freddo per una dozzina di ore, il restante e tutto lo Chardonnay sono vinificati in bianco in acciaio e fermentati a freddo a temperatura controllata. Sboccatura dopo almeno 20-24 mesi di rifermentazione in bottiglia. Sono circa 10 mila bottiglie di grande sostanza, piacevoli al palato, con finale fruttato e bel retrogusto ammandorlato molto fine.

Il Pigro Metodo Classico Dosaggio Zero 2020

Bel giallo paglierino, spuma intensa e sottile, cremoso, fragrante. Il 20-30% della massa fermenta in barriques di secondo passaggio o in due tonneaux diversi, uno per il Pinot Nero, l’altro per lo Chardonnay. Sono diecimila bottiglie di uno spumante che ha belle note agrumate e finale sapido. Prevalenza di Pinot Nero e rifermentazione da 24 a 36 mesi, a seconda delle sboccature.

L’AUTIN

Nelle miniere di talco di Fontane, in val Germanasca, l’Autin affina i suoi spumanti.

Il Piemonte DOC Pas Dosé Eli 2019 è un metodo classico che resta 42 mesi sui lieviti. Realizzato con il 50% di Pinot Nero, il 40% di Chardonnay e il 10% di Bian Ver, nasce nelle vigne di Campiglione Fenile e Bibiana in terreni subacidi vicini al fiume Pellice. È cremoso e fragrante.

Ai 1190 metri sul livello del mare della miniera Camusso tiene anche un ottimo M.C. Rosè Eli Pas Dosé realizzato con il solo Pinot Nero. Uno spumante avvolgente e pieno, adatto a tutto pasto.

La chicca è la Riserva. Eli Pas Dosé Riserva 2013 84 mesi è la prima annata prodotta e totalizza sette anni di affinamento sui lieviti.

CANTINA ALICE BEL COLLE

Sono circa 200 gli ettari coltivati a Moscato bianco, varietà pregiata che permette alla Cantina di sbizzarrirsi in differenti vinificazioni e linee produttive. Tra queste ci sono le bollicine dolci a metodo classico.

L’ Asti spumante dolce Metodo Classico Cuvée Tresessanta ha naso finemente aromatico, con salvia e agrumi in primo piano.

Tecnicamente la rifermentazione viene arrestata collocando le bottiglie a 0°c e lasciandole riposare da dodici a diciotto mesi sui lieviti. In questo modo si riesce a mantenere un naturale residuo zuccherino che accompagna la bollicina.

Sboccatura 2023. Previsione di ottima longevità.

LEVII

Questa piccola cantina di montagna nel Trento DOCG lavora benissimo. Sono quindici ettari di vigna ai piedi delle Dolomiti di Brenta, sui territori di Stenico e Bleggio nelle Giudicarie. Le vigne hanno elevata pendenza e esposte a sud tra i 650 e 750 metri di altitudine.

Il Brut 2018 ha un approccio beverino, fresco e minerale. Molto succoso.

L’ Extra Brut è ancora più buono, meno dosato, più diretto e dal perlage finissimo.

Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

I vini si trovano facilmente anche nel catalogo di Vinix.

ERBALUCE DI CALUSO

Del vitigno dell’anno per la Regione Piemonte ecco tre bollicine ben realizzate da tre differenti cantine.

Il MC Pas Dosè 2017 di Ferrando è carico al colore e cremoso sul palato. Fermenta in acciaio e svolge la rifermentazione in bottiglia sui lieviti per 54 mesi.

Il MC Brut 2015 de La Masera mi ha colpito per un approccio gustativo vellutato. È davvero buono.

Il Brut Nature Incanto 2018 di Roberto Crosio è asciutto e verticale. Vinificato in acciaio, fa 40 mesi sui lieviti. Sboccatura del maggio di quest’anno.

Fabrizio Bellone