Si chiude la settimana torinese del tennis Francesco Passaro vince il Piemonte Open

Nonostante la pioggia dei primi giorni è un successo il Challenger 175 di Torino con quattro italiani ai primi quattro posti.

Fino a sette giorni fa, Francesco Passaro non doveva nemmeno essere al via della seconda edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento Premium della categoria ATP Challenger 175 organizzato dalla FITP, perché rimasto fuori dal main draw e impegnato agli Internazionali BNL d’Italia.

Dopo la sconfitta a Roma, il tennista umbro classe 2001 ha ottenuto una wild card per l’evento di Torino, grazie alla quale ha costruito la miglior settimana della sua carriera trionfando sui campi del Circolo della Stampa Sporting.

Un successo conquistato grazie a cinque vittorie contro pronostico, tutte contro giocatori compresi fra i primi 100 della classifica mondiale.

Lorenzo Sonego

In semifinale ha battuto il tennista di casa, Lorenzo Sonego. In finale ha superato Musetti. Entrambi top 50, entrambi in due soli set.

«Una parola per descrivere la mia settimana? Incredibile – afferma Passaro in conferenza stampa –, perché non mi sarei mai aspettato di vincere. Contro Musetti avevo un piano era molto chiaro: cercare di giocare un tennis aggressivo per comandare gli scambi. Lorenzo si difende benissimo, arriva su ogni palla ed è molto bravo a spezzare il ritmo con le variazioni. Sapevo di dover provare a incidere con i primi colpi, per metterlo sotto pressione».

Lorenzo Musetti

Grazie al successo a Torino (e ai punti di Roma, dove è arrivato al terzo turno), Passaro scala oltre 100 posizioni nella classifica Atp e si porta al numero 133, non lontano dal suo best ranking (108). Ora spera di essere inserito nelle qualificazioni per il Roland Garros.

Oltre a Passaro, Sonego e Musetti è Darderi a raggiungere le semifinali, a coronamento di un periodo di ottimo tennis.

Nonostante i primi giorni di pioggia, che hanno costretto i tennisti agli straordinari nella giornata di sabato, il Piemonte Open Intesa Sanpaolo si è rivelato un successo. In campo sedici top 100 e tutti i migliori italiani, a parte gli infortunati Sinner e Cobolli.