Si parla di scienza al Circolo dei lettori

Da oggi, lunedì 6 luglio e per i due lunedì successivi, tre appuntamenti per parlare della scienza necessaria a una società moderna: al Circolo dei lettori (via Bogino 9 a Torino) appuntamento con “Passaggi di scienza“.

A guidare gli incontri Michele Luzzatto, direttore editoriale di Bollati Boringhieri, che di volta in volta coinvolge scienziati e giornalisti in collegamento Skype.

Si inizia oggi lunedì 6 luglio, alle 18 con una riflessione su Razze, razzismo, genetica e storia. Michele Luzzatto, in sala grande al Circolo dei lettori, dialoga con il genetista Guido Barbujani.

Gli scontri che hanno occupato le prime pagine di tutti giornali dopo la morte di George Floyd negli Stati Uniti hanno una ragione profonda che viene da lontano. E passa per la scienza, le sue responsabilità storiche, ma anche lo stato attuale delle conoscenze, per capire come e perché “razza” è una parola problematica.

Si prosegue lunedì 13 luglio ore 18 con Il ruolo degli scienziati in politica: Michele Luzzatto dialoga con il fisico Vincenzo Barone.

Le polemiche quasi infinite sul ruolo degli esperti nella gestione della recente crisi dovuta all’epidemia del Coronavirus sono l’occasione per parlare del rapporto tra scienza e politica in una nazione moderna. Perché il rapporto tra scienza e politica non è mai stato tanto attuale.

Ultimo appuntamento lunedì 20 luglio ore 18: Manifesto per la rinascita di una nazione. Scienza, la frontiera infinita.

Michele Luzzatto dialoga con Pietro Greco, giornalista scientifico. Al termine di una crisi epocale come quella seguita alla Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti lanciarono un piano di “rinascita” fortemente incentrato sulla cultura scientifica. A capo di questa ripresa un uomo poco noto: Vannevar Bush. L’esempio del suo lavoro potrebbe ispirare una politica anche nell’Italia di oggi, dopo la crisi causata dall’epidemia.