Sinestesie: cibo e vino incontrano la musica

Ascoltare il vino, assaporare la musica, respirare il territorio: questo il significato della rassegna di degustazioni organizzate a Verduno, nella cantina Diego Morra.

Si chiama Sinestesie ed è un progetto costituito da cinque appuntamenti dedicati all’incontro tra cibo, vino e musica. L’idea è suggestiva: interpretare canzoni e musiche di genere ed epoche diverse in base al singolo vino servito.

L’iniziativa vede protagonista una cantina giovane con sede a Verduno. Qui Diego Morra produce diverse tipologie di vini, soprattutto Pelaverga e il suo fiore all’occhiello: il Barolo in arrivo dal cru Monvigliero.

Dice Francesca Garbaccio, moglie di Diego: «Crediamo che le emozioni possono contribuire a memorizzare momenti, sensazioni e fissare esperienze. Creando un contesto stimolante a livello sensoriale, vorremmo sollecitare i nostri ospiti a richiamare alla mente le emozioni provate tutte le volte che prenderanno un calice di vino o ascolteranno un particolare brano oppure assaggeranno un certo sapore».

Il primo appuntamento è in programma sabato 1° aprile, con inizio alle ore 17.Cinque calici scelti tra i vini di Diego Morra; cinque portate a cura della chef Clara Aimonetto; dieci brani musicali dal vivo con Monica Agosto (violino) e Gianpiero Gregorio (chitarra).

«Ci siamo chiesti come descrivere musicalmente un vino – spiega Monica Agosto -. Partendo dall’ascolto del sommelier, che racconta i vini attraverso un viaggio di percezioni, profumi, aromi, abbiamo voluto ricreare un’atmosfera appropriata affinché anche l’udito potesse entrare in simbiosi con gusto e olfatto, ideando una tipologia di degustazione non raccontata attraverso le parole, bensì rappresentata da sensazioni ed emozioni».

«Le emozioni sono lo spirito della vita e il cibo è uno dei motori più forti, che suscita sentimenti – racconta la chef Clara Aimonetto –. L’ospite verrà accompagnato in un percorso sensoriale attraverso un gioco di consistenze, sapori e profumi espressi in modo singolare per ogni finger food».

Protagonista assoluto di Sinestesie è l’emozione. Cibo, musica e vino sono il mezzo scelto per accompagnare gli ospiti in un percorso immersivo e di grande fascino.

Prenotazione obbligatoria: https://bit.ly/sinestesie2023

Prossime date in calendario: 17 giugno, 1° luglio, 23 settembre, 21 ottobre.

www.morrawines.com

BAROLO MONVIGLIERO 2019 DIEGO MORRA

Ho recentemente assaggiato in due occasioni questa perla: a Palazzo Barolo con la Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa; a Palazzo Carignano con Ba&Ba, la bella manifestazione di Ais Piemonte.

L’azienda Morra dispone di ben quattro ettari di vigneto in Monvigliero, su tre differenti esposizioni. Parlo del migliore cru di Verduno ed una della mga di maggior richiamo negli ultimi anni. In prospettiva del rialzo termico, poi, il terroir di Monvigliero ben si presta per difendersi dal caldo afoso.

Il vino è bello fin dal colore, di buona intensità e piacevolezza olfattiva. Al palato è sapido, con avvolgenti richiami balsamici e una freschezza corroborante che ne garantisce la longevità.

Un ottimo esempio di Barolo, che al consumatore finale costerà intorno ai 55 euro a bottiglia.

Fabrizio Bellone