Sinner, Zverev e Alcaraz in via Po. La mostra fotografica aspettando le ATP Finals

Manca poco più di un mese all’inizio della quarta edizione torinese delle Nitto ATP Finals, in programma all’Inalpi Arena dal 10 al 17 novembre, e Torino comincia a vestirsi con i colori del grande tennis.

Sotto i portici di via Po, nel tratto tra piazza Castello e via Rossini, è possibile visitare la mostra fotografica curata da FITP, che celebra i primi qualificati al torneo singolare (Jannik Sinner, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz) e del doppio (le coppie Marcel Granollers – Horacio Zeballos e Marcelo Arevalo – Mate Pavic).

Passeggiando in una delle vie più frequentate della città, torinesi e turisti potranno familiarizzare con i volti dei campioni che si sono già assicurati un posto alle Nitto ATP Finals e rivivere alcuni dei momenti più iconici delle loro carriere. La mostra si arricchirà progressivamente di nuovi pannelli che presentano le immagini e i profili dei nuovi qualificati al torneo che incoronerà il “campione dei campioni”.

La mostra di via Po è solo la prima di una serie di esposizioni fotografiche “open air” che verranno allestite nei luoghi più suggestivi di Torino, per celebrare la storia delle Nitto ATP Finals. Dal 1 novembre, piazza San Carlo ospiterà la mostra “Best of Torino”, un percorso per immagini che ripercorre i momenti più memorabili delle prime tre edizioni torinesi del torneo. Dal 4 novembre, in piazza Palazzo di Città, la mostra “Court of Champions” offrirà invece un entusiasmante viaggio nella storia delle Nitto ATP Finals, omaggiando le grandi leggende del tennis con aneddoti, curiosità e dettagli.

Le tre mostre rappresentano solo un’anticipazione delle numerose iniziative organizzate anche quest’anno per accogliere al meglio il pubblico delle Nitto ATP Finals a Torino. Il programma completo delle attività – che saranno organizzate da Città di Torino, Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e Visit Piemonte – sarà presentato in dettaglio nelle prossime settimane.

Tratto da TorinoClick, agenzia quotidiana della Città di Torino.