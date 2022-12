Sold out per Alberto Angela alla Nuvola Lavazza, per il suo ultimo libro su Nerone

Alberto Angela con il nuovo libro “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore”, in uscita per HarperCollins – Rai Libri, è il primo ospite di “Aspettando il Salone”, il percorso di avvicinamento all’appuntamento primaverile con il Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 18 al 22 maggio 2023, che durante il corso dell’anno fa incontrare autrici e autori con la comunità di lettrici e lettori, per dialogare e confrontarsi insieme sui tanti temi di discussione che i libri suscitano.

Tra i più popolari ed esperti divulgatori scientifici e storici, Alberto Angela è atteso oggi lunedì 12 dicembre alle ore 18.30 alla Centrale di Nuvola Lavazza(via Via Ancona, 11/A, Torino), per presentare “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore“, un racconto storico avvincente e meticoloso, un’indagine originale e che offre una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero e il suo tramonto, su ciò che ha lasciato in eredità e sulla rinascita di Roma. Terzo volume della trilogia, il nuovo “Nerone” arriva in libreria dopo i precedenti volumi dedicati a uno dei più controversi protagonisti della storia romana: “L’ultimo giorno di Roma. Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio” (2020) e “L’inferno su Roma. Il grande incendio che distrusse la città di Nerone” 2021, sempre editi da HarperCollins – Rai Libri. Il libro è impreziosito da un’inedita illustrazione realizzata da Milo Manara, che ha voluto rappresentare Nerone seguendo le parole di Alberto Angela.

L’appuntamento è realizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torinograzie alla collaborazione con Lavazza Group.

“Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore” (HarperCollins – Rai Libri)

Il giorno dopo il Grande incendio, Roma offre uno spettacolo di desolazione e distruzione. Tutto è irriconoscibile: gli edifici collassati sono diventati grandi ammassi di macerie, le strade e i vicoli ora sono degli avvallamenti, mentre nell’aria aleggia un acre odore di bruciato. Molti hanno perso tutto ciò che avevano e i campi per gli sfollati diventano la loro unica casa. Tutti guardano all’imperatore per ripartire, aspettano la sua guida per andare verso il futuro. Ma lui non è né un conquistatore di terre come Cesare, né un costruttore di imperi come Augusto. Dalle ceneri di Roma, Nerone emergerà come il Joker della Storia. Intrecciando fonti storiche, dati archeologici e studi moderni, Alberto Angela ne ricostruisce la vita e indaga i suoi diversi aspetti umani, fatti di debolezze, passioni e follie. Quella che emerge è la figura di un artista poliedrico (cantante, musicista, poeta e attore), un audace auriga, un amante appassionato, un raffinato collezionista d’arte. Ma al contempo un abile negoziatore, un cinico assassino e un feroce repressore, come dimostra la persecuzione dei cristiani incolpati di aver causato proprio il Grande incendio, il fil rouge di questa avvincente Trilogia di Nerone. Il racconto ci permetterà di capire come un singolo momento del passato abbia plasmato il nostro mondo attuale. Se quella notte del 18 luglio del 64 d.C. non fosse caduta una lucerna accesa in un magazzino sotto le arcate del Circo Massimo, cosa ci sarebbe scritto oggi sui libri di storia? Senza la conseguente crocifissione di san Pietro, quale sarebbe stato il percorso del cristianesimo? Nella Roma odierna ci sarebbero il Colosseo e tutti i meravigliosi monumenti che ancora oggi possiamo visitare? Un’indagine meticolosa, originale e affascinante che offre una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero e ciò che ci ha lasciato in eredità.

Alberto Angela (Parigi, 1962) è paleontologo, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore. Ha approfondito i suoi studi presso le università statunitensi di Harvard, Columbia e UCLA, ha svolto per oltre dieci anni attività di scavo e di ricerca partecipando a molte spedizioni internazionali di paleoantropologia. Tra i massimi esperti in materia di divulgazione scientifica e storica, Alberto Angela è autore e conduttore di diversi programmi di successo in onda sulle emittenti RAI quali Ulisse: il piacere della scoperta,Stanotte a…, Meraviglie: la penisola dei tesori e Passaggio a Nord Ovest. Giornalista, ha collaborato con prestigiosi quotidiani e periodici ed è autore di numerosi volumi di successo tradotti anche all’estero dedicati alla storia, all’arte e alla scienza. Il suo libro Cleopatra. La regina che sfidò Roma econquistò l’eternità è stato tradotto in dieci paesi. Dopo L’ultimo giorno di Roma e L’inferno su Roma, Nerone è il capitolo conclusivo dell’appassionante Trilogia di Nerone.