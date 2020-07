Il Sole 24 Ore ha pubblicato oggi un sondaggio dell’istituto Noto sulla popolarità dei governatori di Regione e sindaci italiani.

Al primo posto della classifica del presidenti di Regione Zaia. Dopo il governatore del Veneto, si piazzano quello del Friuli Fedriga (59,8%), quella dell’Umbria Tesei (57,5%) e quella della Calabria Santelli (57,5%)

In lieve calo rispetto al giorno dell’elezione il consenso per il presidente Alberto Cirio (-1,1%) che si colloca comunque al settimo posto in Italia con il 48,8% di gradimento.

Per quanto riguarda i sindaci delle città capoluogo vince De Caro seguito da De Luca, Gori, Bucci, Salvetti e Brugnaro. Al fondo della classifica troviamo De Magistris, Melucci, Falcomatà, Pogliese, Raggi e Orlando.

Precipita la sindaca di Torino Chiara Appendino, che si piazza al 97° posto con un calo del 10,9%.