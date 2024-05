“Spazio al futuro: diamo voce alla cultura d’impresa”: Vittorio Di Tomaso, presidente Gruppo Digital Technologies Unione Industriali Torino

“Spazio al futuro: diamo voce alla cultura d’impresa” è il nuovo ciclo di video che racconta, attraverso video-interviste ai Presidenti e ai Coordinatori, l’organizzazione e le attività dei Gruppi e delle Filiere di Unione Industriali Torino, in occasione di “Torino Capitale Cultura d’Impresa 2024”.

Lo scopo è fare scoprire nei dettagli tutti i gruppi e le filiere che compongono Unione Industriali Torino, che rappresenta oggi oltre 2200 aziende del territorio torinese.

Il terzo video di questa serie – dopo Stefano Serra, Presidente Gruppo AMMA Aerospazio, Mobilità sostenibile, Meccatronica, Aziende impiantistiche e general contractor, Unione Industriali Torino, e Maurizio Bazzano, presidente Gruppo SETI Unione Industriali Torino – ascoltiamo oggi le parole di Vittorio Di Tomaso, presidente Gruppo Digital Technologies Unione Industriali Torino.

Il Gruppo è il secondo come numero di addetti dell’Unione Industriali Torino, contando 200 aziende associate e 13mila dipendenti.

Guarda la videointervista a Vittorio Di Tomaso, presidente Gruppo Digital Tecnologies Unione Industriali Torino

Imprenditore di prima generazione, di formazione umanistica, ha iniziato a fare impresa con una start-uo nel 1999, nel campo dell‘intelligenza artificiale e linguaggio naturale. “Mi è sempre interessato costruire sistemi informatici capaci di interagire con gli umani in maniera naturale”.

“Penso che il digitale sia uno strumento per accelerare lo sviluppo industriale. Come Gruppo siamo punto di riferimento anche per oltre cento start-up”.

Torino Capitale della Cultura d’Impresa, non solo una storia che riguarda l’automotive ma anche l’Information Technology: “A Torino sono nate imprese come Rai, Telecom, Comau. All’Università di Torino è stato costituito il primo corso di laurea in informatica e in città abbiamo avuto il primo centro sull’intelligenza artificiale applicata alla pubblica amministrazione, al CSI Piemonte”.