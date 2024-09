Stasera, “Diamo un Calcio alla Fibrosi Cistica”, con l Nazionale Spettacolo e Golden Team ex Juve-Toro

Oggi, lunedì 9 settembre, alle 20, al campo sportivo della CBS Scuola Calcio in corso Sicilia 58, si terrà un evento straordinario: la partita di beneficenza “Diamo un Calcio alla Fibrosi Cistica”, organizzata per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte ODV. Questo evento unico nel suo genere mira a unire sport, spettacolo e solidarietà, offrendo ai partecipanti un’opportunità imperdibile per sostenere una causa importante e trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della condivisione.

La partita vedrà scendere in campo due squadre eccezionali: da un lato la Nazionale Calcio Spettacolo, dall’altro il Golden Team, che schiererà ex calciatori del Torino e della Juventus insieme ad alcuni atleti della CBS Scuola Calcio. L’evento sarà un vero e proprio spettacolo, arricchito dalla presenza di numerosi personaggi del mondo della musica, della televisione e dello spettacolo. Sarà un’opportunità unica per vedere da vicino le stelle dello sport e dell’intrattenimento, tutte unite per supportare una causa importante.

Per partecipare alla partita e contribuire alla raccolta fondi, è necessario iscriversi in anticipo e effettuare una donazione minima di € 10. Il ricavato dell’evento sosterrà il progetto “Lo sport migliora la vita”. L’iscrizione è semplice: basta scansionare il QR code presente sulla locandina dell’evento o, in alternativa, contattare il numero 335.5995576 per ulteriori informazioni.

La Lega Italiana Fibrosi Cistica Piemonte ODV, fondata nel 1985 a Torino, è un’organizzazione di volontariato che si dedica al miglioramento della qualità della vita dei malati di fibrosi cistica. La missione dell’associazione è fornire assistenza, informazione e sensibilizzazione sulla malattia. Collabora strettamente con collabora strettamente con il Centro di Riferimento Regionale per la Cura della Fibrosi Cistica nelle sue due sezioni Infantile, presso l’ospedale Regina Margherita di Torino, e Adulti, presso l’ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, garantendo l’accesso alle cure e ai diritti previsti dalla legge n. 548/1993. L’associazione promuove inoltre la ricerca scientifica e l’informazione sulla fibrosi cistica, organizzando eventi e attività formative. Inoltre, offre supporto psicologico e sociale alle famiglie dei malati, lavorando per aumentare la consapevolezza pubblica sulla malattia.