Storie di Quartiere: Area Ex-Thyssen, un barlume di speranza

Questa settimana ci occupiamo dell’Area Ex-Thyssen, zona dell’incidente nel dicembre 2007 dove persero la vita alcuni operai dell’azienda a causa di un incendio. Dopo i processi, l’area è destinata a risorgere. Tra le opzioni: un parco e un ospedale.

Area Ex-Thyssen, risorgere per ricordare

Una notte tragica, quella tra il 5 e il 6 dicembre 2007. Un incendio tolse la vita a 7 operai, che erano in straordinario già da quattro ore. Rocco Marzo, Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Roberto Scola e Antonio Schiavone. Avevano tra i 26 e i 54 anni. Un unico sopravvissuto: Antonio Boccuzzi. La vicenda occupò le prime pagine dei giornali dell’epoca tra processi, accuse e silenzi. Le famiglie delle vittime ottennero un risarcimento e i manager dell’azienda vennero condannati per omicidio colposo. Ma questa storia non si è conclusa. Le lacrime cadute non si sono ancora asciugate. La vita di queste sette persone continua, così come l’area che ha ospitato l’azienda per tanti anni.

Da anni si parla di far risorgere l’area Ex-Thyssen. Chi parla di iniziative. Chi parla di una nuova azienda. Ma nel frattempo la situazione non è cambiata. Negli ultimi mesi, però, sembra si sia mosso qualcosa. Tutto è partito da una iniziativa popolare. Un gruppo di persone, fatto da associazioni e liberi cittadini ha pensato di proporre al consiglio comunale di Torino, di costruire un ospedale in quell’area, interamente finanziato dai risarcimenti dell’Inail. La proposta però è stata respinta principalemente per due motivi: in primis l’area andrebbe bonificata e i tempi per compiere questa bonifica sarebbero troppo lunghi per poter costruire in un secondo momento un ospedale. Il secondo motivo che ha portato a respingere questa proposta è il regolamento regionale, ovvero per Regione Piemonte la costruzione di ospedali pubblici può solo avvenire su territori statali (del comune o della regione) e non su privati, come in questo caso.

Un parco verde speranza

Messa da parte l’idea di costruire un ospedale, nelle settimane scorse in consiglio comunale a Torino è giunta l’idea che possa sbloccare la situazione: un parco. Attraverso una mozione congiunta tra maggioranza e una parte dell’opposizione, è stato proposto di far rivivere l’area ex-Thyssen attraverso un parco che si congiunga con quello già presente della Pellerina. Il tutto realizzato attraverso una bonifica finanziata dai proprietari dell’area, nonchè responsabili dell’incidente del dicembre 2007.

A questo proposito, abbiamo chiesto alla consigliera comunale che si è occupata del caso, Alice Ravinale, di Sinistra Ecologia e Libertà, di spiegarci il perchè di questa soluzione verde: “l’obiettivo è restituire quel luogo così significativo della nostra città a tutta la cittadinanza. Inoltre la destinazione urbanistica a verde, è una delle destinazioni più complesse. Infatti sappiamo benissimo che quell’area, visto che non è stata bonficata, continua e sta continuando ad inquinare. Per questo abbiamo chiesto che ThyssenKrupp realizzino, pagando loro, le bonifiche. Visto che sono passati 16 anni, senza dare più proroghe“.

La nascita di un parco è sempre qualcosa di positivo, soprattutto in una città della Pianura Padana. Ma quello che nascerà non sarà una semplice area verde. Sarà un parco del ricordo. Un luogo in cui ricordarsi della dignità del lavoro e delle persone. Dunque, un luogo in cui si rispetta la vita.