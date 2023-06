Terranostra Cuneo si affida a Chiara Andreis

L’associazione agrituristica del Cuneese ha eletto il suo nuovo presidente. Chiara Andreis lascia a Roberto Vallauri il suo posto di vice.

Riceviamo e pubblichiamo con piacere.

Chiara Andreis è la nuova Presidente di Terranostra Cuneo, l’Associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti, aderente al circuito Agriturismi di Campagna Amica.

L’ha eletta all’unanimità l’Assemblea provinciale di Terranostra che si è riunita a Fossano, aperta dalla Presidente regionale e Vicepresidente nazionale di Terranostra, Stefania Grandinetti, che ha avviato il confronto sulla realtà agrituristica del territorio e su come gli agriturismi Terranostra possano essere protagonisti di un’offerta turistica capace di coniugare ambiente, gastronomia ed autenticità.

Chiara Andreis, già Vicepresidente di Terranostra Cuneo nell’ultimo quinquennio, è titolare dell’agriturismo Cascina Sant’Eufemia a Sinio, a cavallo tra le colline vocate alla vitivinicoltura e le terre dedite alla coltivazione del nocciolo. Con il marito Paolo produce vini DOC come Nebbiolo d’Alba, Barbera d’Alba e Dolcetto d’Alba e coltiva Nocciole Piemonte IGP. Grazie al corso di formazione promosso da Terranostra, Coldiretti e Campagna Amica, Chiara si è diplomata due anni fa Maestro di ospitalità contadina e in agriturismo propone attività ed esperienze che offrono ai visitatori spaccati autentici di vita agricola e li portano a scoprire da vicino le bellezze di Sinio e dintorni e le tradizioni locali.

«Ringrazio l’Assemblea – dichiara la neo Presidente Andreis – per la fiducia che mi ha accordato. Sono pronta a mettermi al lavoro con il Consiglio e a portare avanti l’impegno di Terranostra a far crescere un settore cruciale per la valorizzazione delle nostre terre. Sono convinta che la nostra forza stia nella rete fra aziende agrituristiche, nella condivisione di intenti e nel confronto con gli operatori turistici locali, da cui si genera valore con benefici per l’intero territorio».

Ad affiancare nei prossimi cinque anni la neo Presidente ci sarà in veste di Vicepresidente provinciale Roberto Vallauri dell’agriturismo L’Agrifoglio a Limone Piemonte. Oltre a loro fanno parte del Consiglio provinciale Terranostra eletto dall’Assemblea, in carica per il quinquennio 2023-2028: Gianfranco Marengo dell’agriturismo All’ombra del Castello di Cigliè, Giovanni Battista Morano dell’agriturismo Sarmore a Salmour, Pierfranco Oberto dell’agriturismo Il Gelso a La Morra, Franca Pejrone dell’agriturismo Antica Cascina Costa a Pagno e Paolo Sappa dell’agriturismo Ca’ del Duduro di Garessio.

Coldiretti Cuneo autorizza la libera e gratuita pubblicazione delle immagini, che ritraggono la Presidente di Terranostra Cuneo Chiara Andreis e il Vicepresidente Roberto Vallauri.

Fonte: Coldiretti Cn.