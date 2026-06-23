The Suite Lab, un luogo dove l’esperienza prende forma

Da metà giugno è aperto al Lingotto di Torino il nuovo spazio multifunzionale ideato da TO BE. Il concept di The Suite Lab e gli chef protagonisti dei Fuori Menu.

Sedersi a tavola e aprirsi a qualcosa di nuovo, trasformare una cena in un incontro condiviso da ricordare per l’unicità dell’esperienza vissuta.

È questo il concept di The Suite Lab, il nuovo luogo pensato da To Be Company per trasmettere la cultura del cibo.

Al terzo piano di Green Pea, negli spazi lasciati liberi a gennaio da Casa Vicina al Lingotto, TO BE Events gestisce The Suite Lab come un luogo ibrido e multifunzionale dedicato alla gastronomia contemporanea: un ristorante con spazio eventi, progettato anche per accogliere format su misura, chef residency, cene pop-up e appuntamenti costruiti attorno a brand, persone e grandi momenti cittadini.

Il ristorante della famiglia Vicina lascia in dote una cucina in gradi di accogliere grandi brigate, elemento fondamentale per coinvolgere chef di alto profilo e farli lavorare al meglio delle loro potenzialità. Le ampie vetrate che si affacciano alla zona di lavoro, il contatto diretto con il pubblico e la possibilità di avere una location che si accende su richiesta sono elementi distintivi della proposta.

Tra le prime iniziative in calendario c’è il format Fuori Menu: da giugno a novembre 2026 otto chef da varie parti del mondo arrivano a Torino portando con sé la propria arte, il proprio territorio, le proprie visioni.

Una serie di cene inedite, destinate ad ospiti curiosi, a chi ama ancora stupirsi di fronte ad un piatto.

Il numero zero di Fuori Menu ha visto alternarsi quattro realtà di talento in una sola serata.

Gioele Vacchina e Silvano Toscani di NØØNË hanno presentato Sedano e Ciole, il loro modo di mettere sullo stesso piano tre ingredienti diversamente nobili: sedano, nocciola e ricciola.

Giacomo Gagliardi di Galfer Bistrot ha cucinato gli agnolotti di coniglio alla ligure, un piatto del ricordo di quando aiutava la nonna in cucina.

Dopo quasi un decennio all’Osteria Francescana di Massimo Bottura Yoji Tokuyoshi si è spostato alla Bentoteca di Milano. Ha inaugurato The Suite Lab con anatra e anguilla servite con asparagi, pepe sansho e due salse di ispirazione orientale.

Chiusura con l’Ovum Regale di Emmanuele Guido, del quale ho scritto QUI.

IL CALENDARIO DI FUORI MENU

Mercoledì 1° luglio: Enrico Marmo, Momento di Bordighera (Im);

Mese di settembre: Isabella Potì, Bros’ al Relais Villa San Martino di Martina Franca (Ta);

Merse di ottobre:

–Cesare Battisti, volto e anima del Ratanà di Milano;

–Francesco Sodano, due stelle Michelin al Ristorante Famiglia Rana di Oppeano (Vr);

Mese di novembre:

–Martino Ruggeri, stella Michelin con Maison Ruggieri Palais Royal di Parigi;

-Martino Ruggeri a quattro mani con lo stellato Francesco Marchese, Ristorante FRE di Monforte d’Alba (Cn);

–Jacopo Ticchi, stella Michelin con il suo Da Lucio a Rimini.