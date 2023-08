All’Ospedale Molinette di Torino per la prima volta in Piemonte è stato effettuato un trapianto di cuore con la nuovissima tecnica “DCD”, ovvero con un cuore “revitalizzato” dopo il decesso del paziente. Il ricevente un paziente ligure di 60 anni.

Il donatore un giovane uomo che a metà luglio, dopo un arresto cardiaco, viene portato all’ospedale San Giovanni Bosco per essere stabilizzato con un supporto meccanico circolatorio (ECMO) e per curare la causa che ha determinato l’arresto cardiaco, un’embolia polmonare massiva.

Dopo le cure praticate dai sanitari gli organi si riprendono, compreso il cuore, ed il supporto circolatorio viene rimosso. Purtroppo però il suo cervello ha sofferto in maniera irreversibile e le cure risultano inutili così i familiari decidono di sospendere le cure intensive.

Il giovane paziente aveva espresso in passato il consenso alla donazione degli organi. Viene quindi allertato il Centro Regionale Trapianti del Piemonte che dispone il trasferimento del paziente all’ospedale Molinette della Città della Salute.

Quando l’equipe del professor Rinaldi e del professor Boffini hanno eseguito il trapianto il cuore aveva smesso di battere da ben sei ore.