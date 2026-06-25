Ancora black out elettrici a Torino. Tante zone della città si sono ritrovate al buio e senza poter accendere i condizionatori. Per questo motivo tanti utenti, attraverso le associazioni di categoria, chiedono un incontro con le società energetiche e i fornitori.

I black out a Torino. Gli utenti: “ripristinare la situazione”

Luci spente e condizionatori bloccati. Non è la situazione di un film apocalittico sul caldo estremo, bensi la vita che alcuni torinesi stanno passando, in modo intermittente, da alcuni giorni. Una situazione che si è verificata in città a macchia di leopardo con alcuni quartieri più colpiti di altri (un caso emblematico Vanchiglia).

Evidentemente non sono basti alcuni lavori realizzati dalle società competenti negli ultimi mesi: l’impegno della città, infatti, non è mancato per aumentare la forza energetica di alcuni quartieri, soprattutto nella parte nord del capoluogo piemonte. Come aveva raccontato qualche settimana fa, ai nostri microfoni, il presidente di Iren, il supporto energetico sta aumentando di anno in anno: nonostante questo, anche nel 2026, i disagi estivi sono stati parecchi.

Assoutenti, attraverso un comunicato, ha spiegato le criticità e le difficoltà del momento: “I Black out arrecano enormi disagi alle famiglie e mettono in ginocchio commercianti, esercenti e albergatori, provocando loro perdite economiche ingenti. Per questo chiediamo oggi ad Arera di aprire un tavolo urgente con le società di distribuzione e fornitura di energia, esercenti, albergatori e consumatori, finalizzato a definire un piano emergenziale volto a garantire la continuità del servizio elettrico e definire indennizzi ulteriori rispetto a quelli standard stabiliti dalle delibere di Arera. Occorre inoltre intervenire sullo spreco di energia fotovoltaica determinata dalla mancanza di infrastrutture di distribuzione e accumulo adeguate”.