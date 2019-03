Da questa mattina il centro di Torino è blindato dagli uomini delle forze dell’ordine, di cui molti in borghese in attesa del corteo anarchico che promette di “bloccare la citta”. Cinque i punti di concentramento dei manifestanti, moltissimi gli esponenti del mondo anarchico che sono arrivati a Torino da tutta Europa, soprattutto dalla Francia. Nella notte al casello di Rondissone sono stati fermati quattro anarchici provenienti dal Veneto. Durante il controllo dell’auto su cui viaggiavano, gli agenti hanno trovato, bombe carta; maschere antigas, fumogeni, un coltello e guanti. I quattro, tutti tra 25 e 29 anni sono stati arrestati per detenzione di materiale esplosivo. A un uomo di 39 anni originario di Cremona e fermato a Novi Ligure su un treno diretto a Torino è stato consegnato un foglio di via.