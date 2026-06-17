Torino Capitale Europea della Cultura 2033, il tavolo della candidatura

Un Tavolo Strategico per la candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033: la Città di Torino insieme a Città Metropolitana, Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo si sono riuniti per organizzare una candidatura in vista della proclamazione del 2028.

Torino si propone come Capitale Europea della Cultura 2033

Torino si prepara a proporsi come Capitale Europea della Cultura 2033 e lo fa con un Advisor Board che progetterà la candidatura. L’Advisory Board è composto dalla curatrice senior del MoMA di New York, Paola Antonelli; lo scrittore Alessandro Baricco, l’ètoile di fama internazionale Alessandra Ferri, l’esperta di politiche culturali e cooperazione internazionale tra istituzioni culturali Claudia Ferrazzi, il maestro Riccardo Muti; il filosofo e divulgatore Telmo Pievani; l’architetto di fama internazionale ed esperto di sostenibilità Mario Cucinella. Un primo nucleo cui potranno aggiungersi nel corso del tempo altri esperti che vorranno sostenere Torino in questo percorso.

Le parole del sindaco Lo Russo

“Insieme alle altre istituzioni– dichiara il sindaco Stefano Lo Russo –investiamo sul futuro di Torino certi che la cultura possa rappresentare un motore di sviluppo per una città che è già uno dei poli culturali del nostro Paese attraverso il libro, l’arte, la musica, la danza, le scienze. Da oggi a far conoscere questa candidatura nel mondo e ad aiutarci in questo percorso saranno persone che rappresentano un punto di riferimento in questi settori e che come noi credono che Torino abbia tutte le carte in regola per affrontare questa sfida. Li ringraziamo sin d’ora per la disponibilità dimostrata e per il supporto che ci daranno”.