Il Toro soffre pioggia e Inter: 3-0 per i nerazzurri

90’+2: risultato finale. Torino – Inter 0-3.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90′: due minuti di recupero.

83′: ancora Lukaku, con azione in fotocopia rispetto a quella del primo gol. Palla di poco a lato.

72′: corner del Toro, senza esito.

71′: esce Baselli, entra Berenguer.

69′: Verdi da fuori, di poco alto.

66′: punizione di Verdi, Handanovic toglie la palla dal sette.

60′: corner dell’Inter, senza esito.

59′: ci prova Lukic, para Handanovic.

56′: esce Bremer, entra Ola Aina.

55′: GOL! Azione di rimessa dell’Inter. Lukaku punta l’uomo, lo salta, tocca di giustezza e buca Sirigu.

52′: bella progressione di Lukic, ma Zaza non sfrutta l’ultimo passaggio.

49′: ci prova Lautaro Martinez, la palla schizza verso Lukaku che batte da due passi. Para Sirigu, ma Lukaku era comunque in fuorigioco.

48′: punizione del Toro, bel colpo di testa di De Silvestri, palla a lato.

45’+3: fine del primo tempo. Risultato parziale: Torino-Inter 0-2.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

45’+1: corner del Toro, tiro di Ansaldi, palla ancora in corner. Sul successivo tiro dalla bandierina, De Silvestri gira da due passi. Miracolo di Handanovic.

43′: Barella momentaneamente fuori per infortunio.

42′: contropiede fulminante dell’Inter. Bomba di Barella, miracolo di Sirigu.

37′: il Toro tenta di reagire, ma non si creano seri pericoli dalle parti di Handanovic.

32′: GOL! Corner dell’Inter, dal secondo palo De Vrij non perdona.

31′: cross di Brozovic, testa di Lukaku da due passi. MIracolo di Sirigu.

31′: lancio lungo di Ansaldi, Zaza scatta bene ma per un soffio manca l’aggancio decisivo.

29′: sul conseguente corner, Nkoulou gira a rete. Palla alta.

28′: centro teso di Ansaldi da due passi, Handanovic respinge di pugno. Sugli sviluppi, ci prova Verdi da fuori, palla in corner.

24′: da qualche minuto non si registrano azioni di rilievo, ovvia conseguenza della crescente pesantezza del terreno di gioco.

17′: corner del Toro, palla nuovamente in angolo.

14′: punizione del Toro, quasi corner corto. Ne nasce un cross di Izzo dal lato opposto, con palla che termina in fallo laterale.

13′: entra Zaza al posto di Belotti.

12′: GOL! straordinaria progressione di Lautaro Martinez, che centralmente lascia tutti sul posto e trafigge Sirigu con un potente rasoterra.

11′: Non ce la fa Belotti. Si prepara Zaza.

9′: corner dell’Inter, a spezzare una netta supremazia territoriale del Toro in questi primi minuti. Serie di rimpalli sullo spiovente in area, palla nuovamente in angolo. Dopo un’altra serie di rimpalli, gioco interrotto per Belotti nuovamente a terra.

8′: cross di Ansaldi, Handanovic smanaccia, libera un po’ a fatica la difesa.

5′: Belotti a terra dopo una caduta accidentale. Si rialza dolorante, ma può riprendere il suo posto.

3′: nuovo corner del Toro, stavolta calciato dalla bandierina allagata. Non a caso, il tiro nasce completamente sbagliato.

3′: il tiro della bandierina è senza esito.

2′: cross di Izzo, palla in corner.

Partita iniziata con nove minuti di ritardo. Sin dalle primissime battute sono evidenti i rimbalzi irregolari del pallone.

Nonostante la generale buona tenuta del terreno di gioco, la partita inizierà con qualche minuto di ritardo per la necessità di ritracciare le linee bianche e intervenire in qualche punto particolarmente inzuppato.

Inter più che mai a caccia di punti dopo la vittoria della Juventus nel pomeriggio. Toro senza Lyanco e Iago Falque, con Zaza che parte ancora una volta dalla panchina. Il tutto sotto una pioggia torrenziale.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’