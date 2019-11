Toro con onore ma la Juve vince il derby 1-0

90’+5: risultato finale. Torino-Juventus 0-1.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90’+5: vibranti proteste granata per una pericolosa ripartenza interrotta per un fallo di Lukic.

90’+4: corner di Ansaldi. Sul rilancio in avanti, bellissima giocata di Meité che mette in rete, ma in posizione irregolare.

90’+3: ammonito Belotti per proteste.

90’+1: corner di Baselli, CR7 allontana.

90′: cinque minuti di recupero.

89′: punizione di Ansaldi, senza esito.

85′: esce Baselli, entra Sirigu.

85′: Ramsey si infila tra due difensori e impegna Sirigu.

81′: corner di Pjanic, senza esito.

80′: esce Verdi, entra Lukic.

78′: punizione di CR7, nessun problema per Sirigu.

76′: esce Bentancur, entra Khedira.

76′: Bonucci bene in anticipo su Belotti.

74′: esce Rincon, entra Zaza.

73′: tocca Higuain d’esterno. Para Sirigu.

72′: centro basso teso di Verdi. Nessuno tocca….

70′: GOL! Corner della Juve, sponda di Higuain e De Ligt gira in rete.

69′: punizione di Cuadrado, gira al volo Higuain e Sirigu si esibisce in una parata delle sue…

67′: esce Bernardeschi, entra Ramsey.

65′: bravo Lyanco che protegge palla su Bernardeschi, precedendolo ma evitando anche l’angolo.

64′: ammonito Ansaldi.

61′: corner del Toro, senza esito.

60′: esce Dybala, entra Higuain,

59′: De Ligt ferma fallosamente Rincon, autore di una pericolosa percussione centrale.

58′: rovesciata di Belotti, a vuoto.

57′: ammonito Cuadrado.

56′: CR7 in diagonale, bravo Sirigu.

54′: ammonito Bentancur per fallo su Belotti, ad interrompere una pericolosa ripartenza. Proteste bianconere per un pregresso fallo su Cuadrado.

53′: Pjanic lancia bene Bernardeschi, che però è in fuorigioco.

51′: lancio di Cuadrado, bravo Lyanco ad anticipare tutti di testa.

48′: punizione per la Juve, nessuno tocca.

45’+2: fine del primo tempo. Risultato parziale: Torino-Juventus 0-0.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

45’+1: miracolo di Sirigu su bomba di De Ligt.

45′: testa di Bonucci, Sirigu con la punta delle dita…

44′: ammonito Meité per fallo su De Sciglio.

43′: ci prova Pjanic, nessun problema per Sirigu.

42′: bravo De Sciglio in scivolata ad anticipare Belotti su un pericolosissimo assist in profondità.

38′: punizione di Pjanic, senza esito.

36′: slalom di Belotti sulla destra in area bianconera e assist all’indietro per Meité, che di prima intenzione batte alto.

35′: bravo Verdi sulla sinistra, palla per l’ennesima volta in angolo.

33′: De Sciglio a terra dopo un contrasto regolare da parte di Aina. L’arbitro ferma il gioco per i soccorsi. Si rialza De Sciglio.

32′: assolo e tiro di Dybala, san Sirigu provvede…

31′: pericolosissimo crosa morbido di Verdi sulla sinistra, Cuadrado in angolo. Sul conseguente tiro dalla bandierina, fallo su Szczesny.

27′: bomba di CR7, palla sul fondo. Lampo isolato per una Juve che per ora si lascia dettare i ritmi dal Toro.

25′: Belotti rasoterra, nessun problema per Szczesny.

23′: scontro fortuito in area granata tra Bremer e Izzo, che si rialzano – frastornati, ma illesi – dopo le cure di rito.

21′: bella progressione di Belotti, Bonucci tocca in angolo. Senza esito il corner.

20′: altro cross, stavolta da sinista da parte di Bernardeschi. Sirigu di pugno.

19′: cross da destra, CR7 in tuffo di testa. Palla alta.

17′: bell’anticipo in fallo laterale di Lyanco su una pericolosa proiezione di CR7.

16′: Bel destro di Rincon dai venti metri. Para Szczesny senza problemi, ma questa azione rimarca un tanto netto quanto inatteso predominio territoriale da parte dei granata, che hanno già battuto cinque corner.

16′: bene Belotti in dribbling sulla sinistra, Bentancur si rifugia in corner.

14′: Verdi atterra Pjanic a centrocampo, cavandosela con un’ammonizione verbale.

12′: corner per il Toro, palla nuovamente in angolo. Sul secondo corner, palla sul fondo.

11′: questa volta sono i granata a protestare per un presunto tocco di mano in area da parte di De Ligt…..

11′: Precipitosa uscita di Szczesny su Belotti, ben lanciato da Verdi.

9′: ci prova Dybala, palla in corner. Sul conseguente tiro dalla bandierina, proteste bianconere per un presunto tocco di mano da parte i Meité.

8′: ci prova Verdi dai quindi metri: palla alta.

6′: spiovente di Verdi, fuori misura per Belotti.

4′: stranissima giocata di De Sciglio, che alza la palla in un improbabile cross difensivo regalando corner ai granata.

3′: gioco molto stazionario a centrocampo, anche per effetto di una serie di passaggi imprecisi.

1′: sul corner di Bremer, nessun problema per Szczesny.

1′: subito un corner per il Toro.

Toro dalla classifica traballante. Juve che, con l’Inter tornata momentaneamente in testa alla classifica con la vittoria in extremis a Bologna, non concederà nulla.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’