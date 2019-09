Torino-Lecce: cronaca live (0-0)

24′: corner di Baselli, senza esito.

22′: incredibile eccesso di altruismo da parte di Berenguer, che, ottimamente piazzato, offre la palla a Belotti su una traiettoria ben controllata dalla retroguardia salentina.

19′: Sirigu a terra dopo un’uscita all’esterno della propria area.

18′: assist di Aina per Belotti. Stoccata dai diciotto metri, palla a lato.

14′: bell’anticipo di Bonifazi sugli avanti del Lecce. La partita si mantiene lenta e spigolosa. I granata tardano ad assumere il comando delle operazioni.

8′: giocata geniale di Belotti, che nell’area piccola traccheggia poi tocca rasoterra per l’accorrente Berenguer, che per un soffio non impatta il pallone da due passi…

4′: lancio in profondità per Belotti, anticipato.

2′: corner per il Lecce. Ne nasce un tiro da fuori di Tachtsidis, a lato.

1′: Falco intercetta un fraseggio difensivo e lancia al cross un compagno. La difesa granata anticipa.

Il Toro sogna di restare a punteggio pieno, superando la Juve. Il Lecce venderà cara la pelle. Simone Zaza parte dalla panchina.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’