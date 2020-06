Anche Torino ha voluto dare il suo contributo all’onda antirazzista, partita dagli Usa dopo la morte di George Floyd, e che sta investendo tutto il mondo, con manifestazioni contro ogni forma di razzismo a sostegno della causa afroamericana e non solo.

In piazza Castello per la manifestazione partita da Facebook e promossa da alcune associazioni locali e dall’Arci c’erano almeno 2.000 persone, altre per rispettare le distanze di sicurezza si sono posizionate sia in via garibaldi che via Pietro Micca.

I partecipanti tutti seduti, sono stati in silenzio per 8 minuti e 46 secondi, il tempo che George Floyd a Minneapolis è stato tenuto schiacciato sotto il ginocchio di un poliziotto durante il suo arresto e prima di morire.

Molti gli interventi e le testimonianze sul tema del razzismo e di tutte le discriminazioni.

A Washington, nella capitale americana la grande marcia in omaggio alle vittime della violenza della polizia contro gli afroamericani ha visto sfilare centinaia di migliaia di persone con la Casa Bianca blindata.