Torino-Milan: cronaca live (1-1)

74′: il gioco riprende dopo due minuti abbondanti, a seguito di una serie di parapiglia in campo e fuori. Espulso Pepe Reina dalla panchina.

72′: GOL! Capolavoro di Belotti, che riceve poco oltre la linea di metacampo, sfonda la linea difensiva rossonera, si accentra e batte a rete in maniera potente e precisa. Donnarumma può soltanto toccare…

68′: ci prova il neoentrato Bonaventura (tornato in campo dopo un anno): palla altissima.

66′: esce Verdi, entra Berenguer.

65′: Theo Hernandez da sinistar. Esterno della rete, ma il gioco è fermo per fuorigioco.

62′: Donnarumma in anticipo di un soffio su Belotti.

61′: mischia in area rossonera. La difesa libera a fatica nel quadro di un’insistita azione del Toro, che appare assai galvanizzato dall’ingresso in campo di Ansaldi.

59′: Baselli da fuori, palla altissima.

57′: esce Lyanco, e torna in campo Cristian Ansaldi dopo un mese di assenza.

56′: tiro cross di Belotti, a lato.

55′: bella giocata di Zaza, che serve Rincon. Da qui a Verdi, che calcia alle stelle…

54′: travolgente contropiede di Romagnoli, che tocca al centro per Piatek. Palla a lato di un soffio.

53′: bravo Sirigu ad anticipare Leao in presa a terra.

50′: bello spunto di Aina sulla sinistra. Doppio dribbling e bel tiro. Donnarumma coi pugni.

49′: errore di Lyanco, fugge Piatek il cui pericolosissimo assist al centro è miracolosamente intercettato da Izzo.

47′: punizione di Bremer, inguardabile…

45’+3: fine del primo tempo. Risultato parziale: Torino-Milan 0-1.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

45’+3: lancio profondo per Belotti. Donnarumma esce a farfalle e si lascia scavalcare. La parabola di Belotti a porta vuota termina alta.

45’+2: cross di Belotti, ancora bravo Donnarumma su Zaza.

45′: bel cross di Verdi, Donnarumma anticipa Zaza.

41′: corner di Suso, testa di Piatek di poco a lato.

39′: bel cross di Zaza, Donnarumma a vuoto, nessuno ne approfitta. Resta a terra l’estremo difensore rossonero.

33′: ammonito Belotti per fallo su Musacchio. Evidente il peso del nervosismo del capitano granata per la precedente decisione arbitrale.

32′: una bella combinazione volante granata è spezzata da un evidente fallo ai danni di Belotti, non rilevato dall’arbitro.

31′: ammonito Zaza per una scomposta scorrettezza ai danni di Romagnoli.

27′: cenni di reazione per il Toro. Corner di Baselli, ma la difesa del Milan ha la meglio.

25′: corner del Milan, sui cui sviluppi Izzo libera di testa.

24′: bomba di Chalanoglu, ancora Sirigu salva la porta granata.

22′: testa di Leao, miracolo di Sirigu. Toro alle corde.

21′: ci prova Kessie. Palla sul fondo. Toro incapace di reagire allo svantaggio.

20′: cross di Leao, nessuna tocca.

19′: perfetta la trasformazione di Piatek.

16′: calcio di rigore per il Milan per fallo su Leao. Azione al controllo del VAR. Rigore confermato.

13′: Toro momentaneamente in dieci per un infortunio a Baselli, curato a bordocampo.

12′: Donnarumma in affanno, di piede, sul pressing in scivolata di Zaza.

9′: bella punizione di Chalanoglu, di poco a lato.

8′: ammonito Lyanco per fallo su Piatek.

7′: fase di prolungata pressione da parte del Milan, che non riesce però a rendersi pericoloso.

4′: gioco veloce, ma ancora nessuna azione di rilievo.

1′: avvio vivace, con entrambe le formazioni che tentano di assumere l’iniziativa.

Nkoulou torna in rosa, ma va in panchina. Verdi e Zaza insieme accanto a Belotti per ribaltare i due rovesci contro le ultime in classifica, battendo un Milan reduce dalla disfatta nel derby.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’