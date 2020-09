L’ufficio stampa della Città di Torino precisa che negli incroci cittadini dotati di sistema automatico per i controlli degli attraversamenti, quando i passaggi con luce rossa vengono effettuati da veicoli di soccorso in caso di emergenza, cioè con dispositivo lampeggiante in funzione, dopo le verifiche delle immagini da parte degli agenti di Polizia municipale i mezzi di soccorso (ambulanze, ecc.) non vengono sanzionati.

Ovviamente, come previsto dal Codice della strada, la sanzione non scatta solo nel caso di infrazione commessa in situazione di emergenza cioè, come detto, con luci lampeggianti attive.

Quanto riportato oggi nella pagine di cronaca di un quotidiano torinese, a cui fa riferimento l’assessore regionale alla Sicurezza, può essere fonte di equivoco, poiché le lamentele sono relative a sanzioni per violazioni già accertate alcuni mesi fa (cioè con sequenza di immagini già controllata dagli agenti della Polizia municipale) e per le quali, come richiesto dalla normativa, non è stato comunicato il nome della persona alla guida del mezzo e per questo motivo è scattata l’ulteriore sanzione.

Quindi, per i mezzi in servizio di emergenza (ovvero con dispositivo lampeggiante attivato) dopo le verifica delle immagini non vengono inviati verbali e non scatta la contravvenzione, mentre senza luci lampeggianti accese (quindi non in servizio di emergenza) anche i mezzi di soccorso sono tenuti a rispettare il Codice della strada come tutti i veicoli e a fermarsi con semaforo rosso.