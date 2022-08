Torino: per Paolo Damilano e la sua Torino Bellissima niente elezioni

Il fondatore di Torino Bellissima Paolo Damilano ha deciso non si candidarà alle prossime elezioni, non è ancora il momento giusto.

Questa la sua dichiarazione con la quale spiega il perché: “Difficilmente dimenticheremo l’estate del 2022. Le sorti di una guerra ingiusta, le sciagurate ipotesi di nuovi conflitti all’orizzonte, la morsa feroce di un’inflazione che sta mettendo a dura prova l’economia italiana e molte famiglie preannunciano tempi difficilissimi per i mesi a venire per il nostro Paese e per l’intero continente.

La caduta del governo Draghi, a cui era stata data la fiducia e la speranza per poter sfruttare al meglio le risorse del PNRR per la ripartenza del nostro Paese e la conseguente amarezza nel veder svanita la grande autorevolezza di un leader che ha fatto sentire noi italiani importanti in tutto il mondo, ci hanno catapultato in uno scenario nuovo e imprevisto.

Arriviamo a elezioni anticipate nel bel mezzo dell’estate, che saranno importantissime per il futuro del Paese, ma che si svolgeranno di corsa, con notevoli difficoltà per molti cittadini a informarsi in maniera corretta e con problemi evidenti anche per le stesse formazioni politiche”.

Poi prosegue Damilano:”Noi di Torino Bellissima siamo stati tra i primi a credere nella possibilità dell’aggregazione di una area centrale, liberale e moderata forte e importante, che sapesse raccogliere le migliori energie politiche e civiche del Paese. Ma questo progetto è presto naufragato, prima di tutto per colpa di una legge elettorale farraginosa e ormai anacronistica, che privilegia e quasi impone la formazione di due grandi poli che si scontrano.

Ma non perdiamo tempo con recriminazioni adesso inutili, prendiamo atto che non ci sono stati i tempi e le condizioni perché ciò avvenisse.

Abbiamo comunque riflettuto molto se partecipare alle elezioni, prima di tutto per senso di responsabilità nei confronti di quegli elettori che ci hanno premiato facendoci diventare la seconda forza politica della città di Torino. Abbiamo ricevuto offerte di partecipazione da numerose forze afferenti anche a schieramenti diversi.

Abbiamo dimostrato nel 2021 di essere persone coraggiose, libere e desiderose di dare il proprio contributo alla propria comunità e con lo stesso spirito abbiamo valutato e ponderato le nostre decisioni.

Con grande serenità oggi annunciamo di non volerci candidare alle prossime elezioni perché pensiamo che non sia ancora il momento di farlo. La precondizione per partecipare a queste elezioni per noi era una e una soltanto: la consapevolezza di poter proficuamente portare avanti il lavoro fatto fino a oggi. La bussola di questo lavoro è sempre stata una: il nostro territorio, le persone, la battaglia per riportare lavoro e sviluppo. Nessun progetto, per le difficoltà prima ricordate, oggi riesce a valorizzare queste idee e queste priorità in maniera adeguata. Non eravamo alla ricerca di candidature o posti in lista senza progetto politico.

Per una forza nuova come la nostra fare oggi un passo di lato significa fare una scelta coraggiosa e dolorosa, ma anche di grande coerenza che rispecchia i valori su cui siamo nati e che ci hanno contraddistinto premiandoci così generosamente nella nostra città: libertà, civismo, autonomia.

Vogliamo, però, ringraziare tutte le persone che hanno espresso parole di stima e di apprezzamento nei nostri confronti invitandoci a unirsi a loro e alle quali auguriamo la miglior campagna elettorale perché il nostro Paese ha un bisogno assoluto del miglior governo possibile per gli anni a venire.

Il nostro lavoro continua come abbiamo fatto in questo anno in Consiglio comunale e nelle diverse assemblee elettive in cui siamo presenti. Ci concentreremo ancora di più sulle necessità delle persone che ci hanno dato fiducia e in particolare ci struttureremo dedicandoci all’intero territorio regionale”.

L’ex candidato sindaco infine conclude: “Tra due anni ci saranno elezioni importanti in Piemonte e Torino Bellissima saprà dare il suo contributo da protagonista”.