Torino, Piemonte, Italia: tutti pazzi per i campioni d’Europa

A Torino come in tutto il Piemonte; in Piemonte come in tutta Italia e non soltanto. Caroselli di auto, trombe e una sola bandiera per un’Italia campione d’Europa. Una Nazionale che poco più di tre anni fa recitava a Wembley l’umiliante ruolo di sparring partner in vista di un mondiale, quello russo, per il quale non si era qualificata. E un’italia che questa notte sempre a Wembley al cospetto dei padroni di casa si è ripresa una coppa che le mancava da 53 anni. La splendida cavalcata guidata da Roberto Mancini si è coronata con la parata di Giogio Donnarumma sul rigore decisivo. Il piovoso cielo d’Inghilterra si è tinto d’azzurro.