Torino-Sampdoria: cronaca live (0-0)

23′: cross di Belotti per De Silvestri, anticipato di un soffio da Murru che rimare a terra.

22′: l’ennesima trama offensiva dei granata, dopo un tentativo di Berenguer, viene interrotta per un contestato fallo di mano. Ammonito Berenguer per aver tirato in porta a gioco fermo.

17′: centro basso da destra di De Silvestri dopo un bel triangolo con Verdi. Belotti manca la girata.

13′: De Silvestri vince un tackle e va al cross, che è però completamente fuori misura.

11′: prosegue il possesso di palla egemonico da parte del Toro, che non riesce a concludere a rete ma strappa applausi al pubblico.

6′: ci prova Lukic da fuori, Tiro contrato. Audero raccoglie.

4′: cross di De Silvestri, ribatte la difesa.

2′: Toro subito all’iniziativa, con grande possesso di palla.

Maratona di nuovo calda per la prima di Moreno Longo sulla panchina granata. Panchina su cui – splendida notizia per il popolo granata – si riaccomoda dopo lungo tempo Cristian Ansaldi.