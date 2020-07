Torino si candida per ospitare l’Universiade Invernale 2025.

E’ stata presentata questa mattina presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte la firma della lettera di candidatura al Ministero dello Sport da parte di Torino e del Piemonte quale sedi per l’Universiade Invernale 2025.

Questa scelta è stata fatta da una cabina di regia formata da: Regione Piemonte, Città di Torino, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu Piemonte e Centro Universitario Sportivo di Torino.



La data di candidatura alla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitario), dopo la sospensione di ogni attività internazionale determinata dalle misure di contenimento del COVID19, è stata spostata a dicembre 2020. Entro la fine del mese di luglio verrà presentato un budget preventivo al Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili Vincenzo Spadafora, ispirato ai buoni principi di contenimento della spesa complessiva, nel quale sia chiaramente rappresentato il contributo delle istituzioni, degli atenei e del territorio al progetto. Nel mentre gli uffici tecnici degli Atenei stanno predisponendo una quantificazione economica del costo delle opere in conto capitale necessarie per la realizzazione del villaggio atleti che, terminata l’universiade, diventerà residenza per studenti universitari. Tali strutture saranno edificate secondo i più moderni criteri di fruibilità in modo da poter ospitare anche atleti diversamente abili che parteciperanno alla Para Universiade e agli Special Olympics, che si terrebbero sempre a Torino nelle settimane successive all’Universiade.

Queste le parole dei relatori intervenuti all’incontro.

Ad aprire è stato Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte: “Universiade e Special Olympics, oltre che Para Universiade. Questo è l’obiettivo del Piemonte che è in carenza di residenze universitarie. La nostra unione di intenti la porteremo al Ministro Spadafora. Sarà un onore rappresentare l’Italia. Tutte le istruzioni dovranno fare rete. L’assegnazione sarà a dicembre di quest’anno e ci impegneremo per raggiungere questo risultato per Torino e per il nostro territorio”.

“Sicuramente c’è stata una spinta non indifferente – dichiara la Sindaca della Città di Torino, Chiara Appendino – da parte del CUS Torino e del Comitato Special Olympics. Con questa candidatura diventerà sempre più evidente la vocazione universitaria della nostra città. Queste Universiadi sarebbero un valore aggiunto per il nostro territorio, per gli Atenei e per il mondo sportivo. Torino da sempre ha spinto i diritti dei cittadini e soprattutto dei giovani universitari. Abbiamo preparato un dossier a tutti gli effetti, abbiamo già parlato con il Governo, siamo a un percorso che sta per giungere al termine e ora abbiamo bisogno di un ultimo aiuto da parte del Ministro Spadafora. Noi andremo avanti compatti come siamo andati avanti in questi mesi. Uniti con un obiettivo comune“.

A chiudere gli interventi è stato il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese, Riccardo D’Elicio: “Oggi abbiamo iniziato un percorso. Questo è un punto di partenza, non sicuramente di arrivo. Vogliamo lasciare in eredità ancora qualcosa alla nostra meravigliosa città per fare capire quanto ci siamo impegnati in tutti questi anni. Questa è soltanto una candidatura, ma vogliamo che la nostra Torino ne esca fuori più forte e a giovarne dovranno essere anche i nostri Atenei che sono i migliori del mondo“.