Nel pomeriggio un violento nubifragio con forti raffiche di vento ha colpito Torino. Gravi danni si sono registrati al mercato di Piazza Bengasi, distrutte alcune bancarelle. Allagati alcuni tratti della via Onorato Vigliani e la zona bassa di Moncalieri.

Piccola tromba d’aria in alcuni comuni del Canavese dove i vigili del fuoco sono stati chiamati per mettere in sicurezza decine di alberi.

Alberi caduti a Strambinello, sempre nel Canavese, nelle vicinanze delle gallerie di Ponte Preti.

Secondo l’Arpa Piemonte anche per domani rimane questa perturbazione con possibili violenti temporali sulla fascia montana e pedemontana alpina nelle ore centrali, mentre nel pomeriggio la perturbazione potrebbe arrivare anche nelle zone pianeggianti.