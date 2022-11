Torna la Pigotta dell’UNICEF a sostegno della malnutrizione

In occasione del Natale torna la Pigotta dell’UNICEF, la storica bambola di pezza realizzata a sostegno della lotta alla malnutrizione infantile. La crisi globale della nutrizione, acuita quest’anno anche dalla guerra in Ucraina, sta causando un rapido aumento del numero di bambini sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta grave. In particolare in 15 paesi (Afghanistan, Burkina Faso, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Haiti, Kenya, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen), 1 bambino al minuto viene colpito da malnutrizione acuta grave e oltre 8 milioni di bambini sotto i 5 anni rischiano la morte per malnutrizione.

La bambolina che da 23 anni ormai sostiene il lavoro dell’UNICEF nelle emergenze, ha contribuito a salvare la vita di oltre 1 milione e mezzo di bambini nel mondo. Con un’offerta minima di 20 euro tutti possono adottarla, garantendo in questi paesi l’assistenza di cui vi è bisogno: farmaci, vaccini, alimenti, nonché la costruzione di pozzi e scuole.

“Quest’anno adottare una Pigotta significa sostenere tanti bambini che nel mondo vivono in situazioni di emergenza e in particolare coloro che soffrono di malnutrizione” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia. “Chiunque deciderà di adottare una Pigotta farà felice chi la riceverà e garantirà supporto e nutrizione a tanti bambini che nel mondo hanno bisogno di aiuto. Invitiamo tutti nelle piazze e presso i comitati locali UNICEF a scegliere la propria Pigotta da adottare e fare un importante gesto di solidarietà.”

Adottare la speciale bambola di pezza non è solo un gesto di solidarietà verso i bambini che potranno avere accesso alle cure, ma anche verso coloro che con amore e dedizione le hanno realizzate e date in adozione. Un pensiero per questo Natale che può davvero fare la differenza, poiché “una Pigotta adottata è una vita salvata”.

Per maggiori informazioni scrivere a comitato.piemonte@unicef.it, oppure chiamare i numeri 011 5625272 – 011 5622875. È possibile anche recarsi presso la sede del Comitato Regionale UNICEF Piemonte in Corso Orbassano, 215 a Torino o presso i comitati provinciali a Vercelli, Alessandria, Torino, Asti, Cuneo, Novara, Biella, Verbano-Cusio-Ossola.