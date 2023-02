Toscana e Piemonte si sfidano in cucina e in cantina

Singolare iniziativa di qualità a Torino con la regia del maestro sommelier Antonio Dacomo.

Il sud del Piemonte ed il nord della Toscana distano appena 40 chilometri. È quella la distanza che divide le due regioni, dal Monte Carmo in provincia di Alessandria, al Monte Gottero in alta Val Garfagnana.

Sono due regioni molto vicine anche per la qualità che sanno produrre nel comparto enogastronomico, che le vede ai vertici qualitativi in Italia.

Martedi 21 febbraio Antonio Dacomo organizza un incontro a tavola tra le due cucine. Il match, intitolato La disfida del Gusto, si svolge a Torino, nel quartiere San Salvario, forse il più aperto alle contaminazioni culinarie.

La scena sarà il Ristorante Cubique, in via Saluzzo 86b, dove in cucina si trovano il piemontese Alan Spanu ed il toscano Pilu Consonni.

Cinque piatti e cinque vini di confine per giocare, divertirsi e stare bene a tavola.

Questo il menu: torta d’erbi; baccalà e polenta; tordelli massesi; stinco brasato; castagnaccio.

Con i vini in abbinamento non si scherza. Saranno in degustazione:

-Vermentino Colli di Luni Etichetta Nera 2021- Lunae;

-Timorasso Pitasso – Claudio Mariotto 2016;

-Croatina Sensazioni 2016 – Luigi Boveri;

-Carmignano Montefortini 2018 – Fattoria Ambra.

Si chiude con un arbitro imparziale, anch’esso proveniente da un territorio di confine. La Malvasia Colli Piacentini Cassiopea – Vicobarone.

Costo della serata €. 40,00.

Prenotazione Obbligatoria allo 0114149886.