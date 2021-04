Tra settembre e dicembre 2021 il Piemonte è fra le prime regioni a passare al nuovo standard digitale per le televisioni. Tutte le info sul DVB-T2 e cosa bisogna fare

Il DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) è lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale terrestre del consorzio europeo DVB.

Il passaggio al nuovo standard consentirà un miglioramento della qualità visiva e dell’alta definizione e il rilascio delle frequenze in banda 694-790 MHz, la cosiddetta “banda 700”, per i servizi mobili 5G.

In Italia il cambio di tecnologia avverrà in due step: il primo a settembre 2021 e il secondo a giugno 2022.

– dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 saranno interessate dal processo l’Area 2 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano) e l’Area 3 (Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza);

– dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 sarà il turno dell’Area 1 (Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna);

– dal 1° aprile 2022 al 20 giugno 2022, infine, sarà interessata l’Area 4 (Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche).

Da tali date non sarà più possibile la ricezione delle trasmissioni televisive se non con apparecchi di nuova generazione, oppure, se acquistati prima del 2017, resi idonei alla ricezione da apposito decoder.

In particolare, poiché l’obbligo per i negozianti di vendere apparati compatibili con il nuovo DVB-T2 è entrato in vigore a partire da gennaio 2017, tutti i televisori che sono stati acquistati da tale data in poi sono compatibili con il cambiamento introdotto dal primo step tecnologico (passaggio dalla codifica MPEG-2 alla codifica MPEG-4) e sono quindi adatti alla ricezione dei canali che dal 1° settembre 2021 verranno trasmessi solamente in HD.

Tuttavia, soltanto le TV e i decoder acquistati da dicembre 2018 sono compatibili anche con i nuovi standard introdotti dal secondo step tecnologico, quando avverrà il passaggio dal DVB-T al DVB-T2: lo standard trasmissivo di seconda generazione con sistema di codifica HEVC Main10.

Per verificare la compatibilità della tua TV o decoder al primo e al secondo passaggio tecnologico visita la pagina Verificare se la tua TV può ricevere il nuovo segnale.

