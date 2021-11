Tre consigli per un weekend di gusto, purchè preveda la bagna caöda!

Novembre è il mese più adatto per gustare uno dei piatti più tipici del Piemonte.

Non si tratta solo di una ricetta, o di una portata che può piacere o meno. Quando si parla di bagna caöda si entra nella storia di un certo tipo di ristorazione, quella dalle radici contadine e dallo spiccato senso della convivialità. Aglio e verdure portano in tavola un’intera filiera agricola, mentre olio e acciughe parlano di contrabbando tra Liguria e Piemonte lungo la via del sale.

Nasce così la bagna caöda, con il raccolto della campagna e il gusto di condividere quanto si ha. Ed è proprio in campagna che è bene andare a cercarla e consumarla, seguendo le giuste indicazioni.

Aj a Caraj

Il primo consiglio di gusto vi porta a Caraglio, in provincia di Cuneo. Qui domenica 21 novembre torna la 18^ edizione di Aj a Caraj, la manifestazione dedicata all’aglio, prodotto tipico della zona. Ad affiancare la fiera troverete la prima edizione della sagra della bagna caöda, servita sotto l’ala del Pellerin in piazza Cavour al costo di 15 euro, comprensivo di dolce finale. Caraglio ospita anche un’esposizione di prodotti tipici, il mercatino dei bambini e la castagnata della Pro Loco. Per informazioni: info@insiemepercaraglio.it mattiapelle88@gmail.com – tel. 3292516729.

il cardo gobbo non può mancare tra le verdure

Se seguirete il secondo consiglio sarete a Clavesana, nella Langa Monregalese. Nel fine settimana la Cantina Clavesana organizza “Caudamente Dolcetto”, con l’ex scuola elementare delle Surie trasformata in luogo conviviale. Servita dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Mondovì la portata sarà contemplatata all’interno di un menu che comprende un tagliere di salumi di Langa, flan di verdure con fonduta e torta di nocciole con zabaglione. In abbinamento, oltre al Dolcetto, potrete degustare gli altri vini della cantina: Chardonnay, Barbera e Nebbiolo. Il costo è di 35 euro tutto compreso, 12 euro per i bambini. Per le informazioni: tel. 0173790451 – info@inclavesana.it – #caudamentedolcetto.

Claudio Vicina e la sua bagna caöda stratificata

Se, infine, siete cittadini e amanti delle innovazioni l’invito è quello di provare la bagna caöda stratificata di Claudio Vicina. Fine, delicata, quasi da bere in questo periodo la trovate sempre allo stellato Casa Vicina di Torino. Prenotazioni all’indirizzo ristorante@casavicina.com

L’edizione 2020 del Bagna Cauda Day

Per chi questo weekend fosse già impegnato, o per chi volesse ripetere il rito la settimana successiva non resta che aderire a “Bagna Cauda Day”, evento che coinvolge oltre 130 locali nelle province di Asti, Cuneo e Torino, con una disponibilità complessiva di circa 20 mila posti a tavola. Il costo della bagna caöda è fissato per tutti a 25 euro, ma numerosi locali aggiungono portate, dolci o caffè senza aumento di prezzo. In abbinamento i vini di quattro cantine dell’astigiano: Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlet di Costigliole e Coppo di Canelli, al costo di 12 euro la bottiglia. Per conoscere i locali aderenti e le eventuali offerte aggiuntive è sufficiente consultare il sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche. Farete scoperte simpatiche, dal bagna pass al bavagliolone, dal dentifricio baciamisubito alle acciù in stoffa. Ma tutto questo non ve lo raccontiamo, perché perdereste il gusto della scoperta.

Fabrizio Bellone