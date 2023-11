Tre incontri per fare il punto sull’attualità, con World Press Photo

Tre incontri per fare il punto sull’attualità. World Press Photo, la mostra, in corso fino al 19 novembre a Palazzo Barolo di Torino, che presenta i migliori lavori di fotogiornalismo e fotografia che hanno caratterizzato l’anno scorso, propone a novembre tre conferenze a ingresso gratuito per mettere a fuoco il presente.

Mentre al piano terra del palazzo di via delle Orfane 7 l’esposizione permette di compiere un viaggio critico tra le notizie del 2022, nella sala conferenza si inizia giovedì 2 alle 18,30 parlando di «Suggestioni dall’Europa. Immagini dal vecchio Continente che cambia anche in meglio», un talk sulla rappresentazione dell’ambiente e sul suo racconto, per parole e immagini, con un occhio all’Europa. Partendo dal lavoro di Simone Tramonte, che ha vinto quest’anno nella categoria Long-Term Projects di World Press Photo per l’Europa con il ” Net- Zero Transition” e che manderà un suo contributo video, intervengono la segretaria della Stampa Subalpina Silvia Garbarino, Michele D’Ottavio, fotografo torinese di grande esperienza e versalità, la giornalista Ilaria Blangetti e il photo editor Pietro Vertamy, tra i co-founder di FormicaLab, associazione che organizza il Festival cuneese di documentazione del paesaggio contemporaneo | Paesaggi |.

Giovedì 9 novembre alle 18,30 si continua con «Giovani e salute mentale: il crollo dopo la pandemia» durante il quale Claudio Marinaccio presenta un suo lavoro di mesi confluito nell’inchiesta a fumetti realizzata per Sky Tg24 sulla salute mentale dei giovani. Partecipa anche Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Sara Racalbuto, coordinatrice della Psicologia clinica dell’età pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita (Torino) e Fulvio Paganin, presidente di Distretto Cinema per un excursus su come il disagio è stato raccontato in sala.

Poi, mercoledì 15 novembre, sempre alle 18,30, «Una cartolina dal mondo. Guerra, migrazioni e crisi climatica» con Jessica Pasqualon, fotogiornalista, che presenta il lavoro realizzato per Ansa in Siria e Ucraina, e Manlio Nochi, responsabile centro primissima accoglienza CRI Torino. In collegamento Silvia Boccardi, giornalista, autrice, producer e Alessandro Cinque, l’altro italiano premiato quest’anno (tra i vincitori regionali) per il suo lavoro “Alpaqueros“: racconta l’evoluzioni delle famiglie peruviane attraverso la vita delle donne allevatrici che rischiano la vita portando gli alpaca sempre più in alto. Lo devono fare per contrastare il cambiamento climatico e la siccità.

La mostra, che raccoglie foto emblematiche, dalla guerra in Ucraina alle proteste in Iran, dal racconto dell’Afghanistan controllato dai talebani ai molteplici volti della crisi climatica in un viaggio dal Marocco all’Australia, dal Perù al Kazakistan, continua fino al 19 novembre da lunedì a giovedì 10-20; venerdì e sabato 10-21; domenica 10-20.

CALENDARIO DELLE CONFERENZE

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE ore 18,30

«Suggestioni dall’Europa. Immagini dal vecchio Continente che cambia anche in meglio».

Con:

Silvia Garbarino, segretaria dell’Associazione Stampa Subalpina

Ilaria Blangetti, giornalista e scrittrice, e Pietro Vertamy, photo editor, di FormicaLab, organizzatrice del festival | Paesaggi |

Michele d’Ottavio, fotografo

Contributo di Simone Tramonte, vincitore nella categoria Long-Term Projects per l’Europa con il ” Net- Zero Transition”.

Modera: Salvo Anzaldi, giornalista.

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE ore 18,30

«Giovani e salute mentale: il crollo dopo la pandemia»

Con

Claudio Marinaccio, autore di un’inchiesta a fumetti per Sky Tg24 sulla salute mentale dei giovani

Stefano Tallia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Sara Racalbuto, coordinatrice Psicologia clinica dell’età pediatrica, Ospedale Infantile Regina Margherita (Torino).

Fulvio Paganin, presidente di Distretto Cinema

Modera Salvo Anzaldi, giornalista.

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE ore 18,30

«Una cartolina dal mondo. Guerra, migrazioni e crisi climatica»

Con:

Jessica Pasqualon, fotogiornalista;

Manlio Nochi, responsabile centro primissima accoglienza CRI Torino.

In collegamento:

Silvia Boccardi, giornalista, autrice, producer

Alessandro Cinque, tra i vincitori regionali di World Press Photo.

Modera: Chiara Priante, giornalista.

