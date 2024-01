Trecento Cantine a Grandi Langhe 2024, la due giorni sulle etichette eccellenti del Piemonte

Comincia da Torino la serie di eventi dedicati alle nuove annate delle principali denominazioni di qualità italiane. Il 29-30 gennaio alle OGR arrivano Langa e Roero. I suggerimenti per i lettori.

La stagione delle Anteprime 2024 inizia da Torino con Grandi Langhe.

Lunedì 29 e martedì 30 gennaio le OGR ospitano i Consorzi del Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani e del Roero.

L’evento, curato dai Consorzi di tutela e di qualità, vuole presentare le nuove annate e riflettere sul presente e sul futuro delle varie denominazioni.

Sono trecento le aziende che hanno aderito alla manifestazione. Ognuna di loro ha carta bianca nella scelta e nel numero dei vini da presentare ad un pubblico di operatori del settore.

Tra le etichette in degustazione sono i millesimi in uscita a prendersi lo spazio maggiore, ma molti produttori approfittano della rassegna per stappare anche qualche bottiglia meno recente, per consentire di capire l’evoluzione di un vino dopo il giusto tempo di affinamento.

Grandi Langhe quest’anno ospita al suo interno il Consorzio dell’Alta Langa. Una bella iniziativa, che allarga il fronte della partecipazione senza perdere nella qualità.

Lunedì 29 gennaio alle 11 il Consorzio organizza un tavolo di confronto con Istituzioni, enti pubblici e produttori sul valore simbolico e finanziario del territorio langarolo e sulla sua appetibilità da parte di un numero sempre maggiore di investitori e speculatori.

L’iniziativa si chiama CHANGES e si concentra sul tema Langhe (not) for sale.

Il punto chiave sarà provare a rispondere ad un quesito che si pongono in molti: è necessario pensare a tutelare il terroir delle Langhe, uno dei patrimoni immateriali italiani? Oppure deve essere lasciato al mercato il compito di dettare regole e condizioni?

INFO

www.grandilanghe.com

OGR – Officine Grandi Riparazioni, C.so Castelfidardo 22 – Torino

LA DEGUSTAZIONE

Al termine di Grandi Langhe 2023 Zipnews ha pubblicato un pezzo relativo alle cantine da visitare e a quelle etichette paradigmatiche che non ci si può fare sfuggire.

Le riproponiamo ai lettori, come guida all’edizione 2024.

TREDICI VIAGGI ALLE RADICI DEL VINO

Cantine che ogni winelover dovrebbe visitare almeno una volta nella vita. Le 13 cantine che merita davvero andare a visitare

CA’ DEL BAIO – TREISO

Quattro generazioni attraverso le quali si rincorrono i ricordi e una cascina circondata dai vigneti.

Langhe Riesling Renano 2020 – Ha intensità olfattiva e piacevolezza gustativa. Le vigne sono in parte a Treiso e in parte a Trezzo Tinella. Le uve sono vinificate in vasche distinte, poi assemblate. È agrumato con idrocarburi già presenti. La bocca è fresca e succosa. Ottimo. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Barbaresco Asili 2000 – Ha un meraviglioso colore, che ti seduce a prima vista. Per adesso manca l’equilibrio di bocca, con una fase gustativa ancora troppo dura. Si farà. Da 1 a 5 oggi vale: 3,5.

Telefono: 0173 638219

Mail: cadelbaio@cadelbaio.com

Web: www.cadelbaio.com

CA’ VIOLA – DOGLIANI

Barbera, Dolcetto, Nebbiolo e tanto studio per riuscire ad interpretare il vino nel modo migliore.

Langhe Riesling Clem 2021 – Esemplare di Riesling Renano con bellissimi sentori di idrocarburi in vista, ottima freschezza e lunghezza. La vigna è in Alta Langa, tra Cissone e Bossolasco. Ottimo. Da 1 a 5 oggi vale: 4.

Dolcetto d’Alba Barturot 2021 – Alla vista mostra un bel colore viola compatto. È intenso nella frutta rossa, un po’ esuberante in bocca, con tannini ancora da domare. Deriva da una vigna vecchia e affina in botte grande. Da 1 a 5 oggi vale: 3,5.

Nebbiolo Langhe Rangone 2021 – Da una vigna di Montelupo Albese arriva un Dolcetto carico di colore, fruttato e fine. Vinoso, fresco, con un buon retrogusto. Da 1 a 5 oggi vale: 4.

Telefono: 0173 70547

Mail: info@caviola.com

Web: www.caviola.com

CASCINA ADELAIDE – BAROLO

Una cascina d’altri tempi e una cantina modernissima, rivestita di vetro, acciaio, legno delle botti, con una copertura vegetale. Poi, ci sono i vini. Assolutamente da visitare.

Langhe Nascetta del Comune di Novello 2019. È veramente un peccato stappare adesso questa bottiglia, ma tra qualche anno sarà davvero interessante confrontare le sensazioni. Ha freschezza da vendere. Lieviti e due anni di vetro fanno intravedere un ottimo futuro. Da 1 a 5 oggi vale: 3,5.

Barolo Cannubi 2018 – Il colore è affascinante, l’aspetto olfattivo richiama fiori e spezie. In bocca è pieno, fruttato, di bella sostanza. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Barolo Bussia 2018 – Veste un bel granato. Parte con una lieve riduzione al naso, ma in bocca è carnoso il giusto. Da 1 a 5 oggi vale: 3,5/4.

Barolo Fossati 2018 – Rubino carico e naso che deve ancora esprimere pienamente le sue potenzialità. Il meglio lo offre al palato, dove dimostra struttura, tannini fitti e materia in abbondanza. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Telefono: 0173560503

Mail: wine@cascinaadelaide.com

Web: www.cascinaadelaide.com

CLERICO DOMENICO – MONFORTE D’ALBA

Passione, impegno e innovazione hanno contraddistinto tutta la vita di Domenico Clerico. Oggi è la moglie Giuliana a condurre un’azienda che produce oltre centomila bottiglie su 21 ettari vitati.

Barolo Ginestra Pajana 2019 – Da una vigna singola in Ginestra nasce un Barolo che ha solo caratteristiche positive. Ha un bel frutto pulito e spezie dolci che ti invitano a berlo, struttura e lunghezza. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2019 – Alla vista puoi godere di un rubino luminoso. Al naso è preciso, fine e si esprime poco per volta. Al palato è fantastico, elegante, fresco, infinito. Il solo aspetto gustativo lo pone tra i migliori cinque assaggi delle due giornate. Arriva quest’anno alla sua 41^ vendemmia. Da 1 a 5 oggi vale: 5.

Barolo del Comune di Serralunga Aeroplanservaj 2019 – Si presenta vestito di un bellissimo color rubino. Il naso è vibrante, netto nei sentori fruttati. La fase gustativa presenta struttura e tanta ciccia, sostanza e bel tannino. Da attendere senza fretta. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Telefono: +39 017378171

Mail: info@domenicoclerico.com

Web: www.domenicoclerico.com

COGNO ELVIO – NOVELLO

Una cascina affacciata alle vigne, un luogo di grande bellezza condotto da Nadia e Valter con passione e competenza.

Langhe ANAS-CËTTA del Comune di Novello 2021 – La vera Nascetta è qui da Cogno, a Novello. Nonostante sia giovanissima è già fine ed intensa al naso. Di grande piacevolezza, è ampia, complessa e dinamica. Proprio bella. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Barolo Cascina Nuova 2018 – Ventimila bottiglie di Barolo giocate sulla morbidezza, con tannini fini. Da 1 a 5 oggi vale: 3,5/4.

Barolo Ravera 2018 – Un Barolo in arrivo da una vigna vecchia di un grande cru. Colore un po’ scarico, ma luminoso. È etereo, molto elegante nella sua speziatura. Ottimo. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Telefono: 0173 744006

Mail: elviocogno@elviocogno.com

Web: www.elviocogno.com

CONTERNO FANTINO – MONFORTE D’ALBA

Una cantina con i fiocchi, di quelle che hanno fatto e tuttora raccontano la storia di Langa.

Come sempre una certezza il Langhe Rosso Monprà 2020. Questo blend di Barbera e Nebbiolo è oggi dominato dai sentori tipici della prima, ma con il tempo il secondo saprà farsi sentire. Seimila bottiglie di un rosso che parla la lingua della gente di qua. Da 1 a 5 oggi vale: 4.

Poi arrivano tre Barolo meravigliosi, uno diverso dall’altro.

Barolo Castelletto Vigna Pressenda 2019. Bellissimo colore, frutto e sostanza. È carnoso, con tanta ciccia. Proprio un bel vino. Da 1 a 5 oggi vale 4.

Barolo Ginestra Vigna del Gris 2019. Da un terreno sabbioso nasce un esemplare fine e complesso. Piacevolissimo. Da 1 a 5 oggi vale 5.

Barolo Vigna Sorì Ginestra 2019. Non finirei più di guardare come si muove nel bicchiere tanto è bello. Ha tannini fitti e fini, un retrogusto che non finisce mai. È una grande promessa, che può certamente mantenere. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Telefono: +39 0173 78204

Mail: info@conternofantino.it

Web: www.conternofantino.it

GERMANO ETTORE – SERRALUNGA D’ALBA

Fatela una visita da Sergio Germano, dalla moglie Elena, dai figli Elia e Maria. Troverete grandissimi vini, compresi bollicine e quei bianchi che non posso recensire qui, perché lasciati in cantina. Penso, in particolare, agli Alta Langa, all’Hérzu e al Binel. E con il Barolo qui non si sbaglia, con prospettive di vita a lunghissimo termine.

Barolo Prapò 2019 – Il colore è da manuale, l’aspetto olfattivo e quello gustativo sono notevoli e ben bilanciati. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Barolo Cerretta 2019 – Gran bel naso finemente speziato, corrispondente al palato. Ha ottima struttura e tannini solidi. Un signor vino in divenire. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Barolo Lazzarito Riserva 2017 – Siamo di fronte ad un fuoriclasse, a partire da un colore granato classico come dovrebbe sempre essere. Nasce in un vigneto con esposizione a sud-ovest, su un terreno calcareo, marnoso, con presenza di sabbia e ferro. Il naso è pazzesco, complesso, già aperto, con fiori, piccoli frutti rossi, spezie e confettura. Ha eleganza da vendere, pienezza e lunghezza infinita. È già ben definito. Da 1 a 5 oggi vale: 5.

Telefono: 0173 613528

Mail: info@ettoregermano.com

Web: https://www.ettoregermano.com

PIO CESARE – ALBA

Storica cantina nel centro di Alba, con Barolo e Barbaresco in evidenza.

Barolo Mosconi 2019 – Ha corpo, muscoli e buon retrogusto. Bisogna solo aspettarlo un po’. Da 1 a 5 oggi vale: 4-

Barbaresco 2019 – Trentamila bottiglie di qualità per questo Barbaresco già buono, con ottima struttura e tannini ancora da arrotondare. Da 1 a 5 oggi vale: 3,5/4.

Barbaresco Il Bricco 2019 – Questo è un grande vino, da sempre, non solo in questa vendemmia. Elegante, strutturato, persistente. Buonissimo. Da 1 a 5 oggi vale: 5.

Telefono: 0173 440386

Mail: direzione@piocesare.it

Web: www.piocesare.it

PODERI EINAUDI – DOGLIANI

Una location straordinaria, tanta storia e capacità di accogliere le persone. Poi ci sono i vini, sempre precisi, che colgono nel segno

Dogliani 2021– È difficile fare un prodotto di questa qualità e replicarlo in 150 mila esemplari, eppure ci riescono. Appaga la vista quel viola compatto, intriga il meraviglioso fruttato pulito. In bocca è corrispondente, con un profilo gustativo coerente. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Barolo Cannubi 2019 – Il colore è granato scarico, ma luminoso. Ha un naso mentolato e fine, in bocca è sapido, con note di tabacco. Ha già un suo equilibrio che permette di goderlo in pieno. Da 1 a 5 oggi vale: 5-.

Barolo Monvigliero 2019 – Trenta giorni di macerazione in cemento verificato per il miglior cru di Verduno. Colore lievemente opaco ma in divenire. Naso avvolgente e balsamico. Bocca morbida e piena. Un ottimo prodotto, replicato in 9 mila bottiglie. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Barolo Bussia 2019 – In arrivo dalla Bussia dei Dardi e dei Gabutti. Colore granato classico, scarico ma luminoso. Naso ancora poco espressivo, al palato si rivela morbido e vellutato. Sarà presto un gran bel vino. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Telefono: +39.0173.70191

Mail: info@poderieinaudi.com

Web: www.poderieinaudi.com

REVA – MONFORTE D’ALBA

Relais, ristorante stellato, bistrot e wine hub a Bra. Qui non smettono mai di fare qualcosa da seguire. Poi ci sono due Barolo da urlo.

Barolo Cannubi – Oltre un mese di macerazione in tini troncoconici, poi due anni di rovere. Profumato, fresco, rotondo, elegante. In una parola ottimo. Da 1 a 5 oggi vale: 5-.

Barolo Lazzarito Riserva 2017 – Siamo alla presenza di un fuoriclasse. È avvolgente, ampio, speziato. Duemila bottiglie regali. Da 1 a 5 oggi vale: 5.

Telefono: +390173789269

Mail: commerciale@revawinery.com

Web: www.revawinery.com

SOBRERO FRANCESCO – CASTIGLIONE FALLETTO

Una produzione di 90 mila bottiglie su 16 ettari di superficie vitata in conduzione biologica per questa cantina nella Castiglione Falletto a ridosso della Brunella.

Barolo Villero Riserva 2015 – Saranno una decina le aziende che vinificano le uve di questo intrigante cru di Castiglione Falletto. Il Villero di Sobrero non lo avevo mai assaggiato finora e mi ha convinto per carattere ed eleganza. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Barolo Parussi 2019 – Buono, piacevole e fresco. Da 1 a 5 oggi vale: 3,4/4.

Barolo Pernanno Riserva 2016 – Una vendemmia con i fiocchi regala tremila bottiglie di un Barolo grosso, ben strutturato e gustoso. Da 1 a 5 oggi vale: 4.

Telefono: 0173 62864

Mail: info@sobrerofrancesco.it

Web: www.sobrerofrancesco.it

SORDO GIOVANNI – CASTIGLIONE FALLETTO

Una cantina storica, sulla Alba-Barolo all’altezza di Castiglione Falletto, che produce Barolo in alcuni tra i cru più famosi. Con la sorpresa di due gioielli affinati per bene.

Barolo Monprivato 2018 – Arioso, vibrante e nello stesso tempo morbido. Si fa bere con grande piacere. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Barolo Parussi 2013 – Granato pallido alla vista, offre il meglio al palato, dove si presenta rotondo, speziato di liquerizia e con tannini vellutati. Da 1 a 5 oggi vale: 4/4,5.

Barolo Gabutti Riserva 2008 – Una vendemmia forse troppo sottovalutata qualche anno fa, che si rivela sempre più convincente. Questa riserva di Gabutti è leggiadra, tesa e croccante. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Telefono: +39-0173 62853

Mail: marketing@sordogiovanni.it

Web: www.sordogiovanni.it

G.D. VAJRA –BAROLO

Salendo a Barolo dalla Fondovalle Tanaro, nel centro di Vergne c’è una famiglia che conosce l’accoglienza e lavora con grande serietà.

Barolo Costa di Rose 2019 – Rosso rubino luminoso e naso floreale. Bocca fresca, pulita, agile. Da 1 a 5 oggi vale: 4.

Barolo Bricco delle Viole 2019 – Di un rubino brillante che ammalia. Delicato, ma dettagliato nei suoi sentori di fiori e spezie. Materico, ma raffinato. Carnoso e sostanzioso, con tannini solidi e di bella qualità. Da attendere con pazienza. Da 1 a 5 oggi vale: 4,5.

Telefono: +39 0173 56257

Mail: info@gdvajra.it

Web: www.gdvajra.it

TREDICI COLPI DA CAMPIONE

Etichette paradigmatiche che non ci si può fare sfuggire. Tredici bottiglie che non potete perdere

Langhe Bianco l’Alman 2020 ANNA MARIA ABBONA

L’alemanno, il tedesco, a ricordare le grandi bottiglie di Mosella e Reno. Questo Riesling arriva da un giovane vigneto a 500 metri di altitudine nell’Alta Langa sopra Farigliano e nonostante la tenerissima età esprime già molto. Ha grande intensità olfattiva, freschezza e idrocarburi in formazione. Un altro passo verso un prossimo futuro da top wine.

Telefono: 0173 797228

Mail: info@annamariabbona.it

Web: www.annamariabbona.it

Langhe Nascetta 2020 CASTELLO DI PERNO

La vigna è a Serravalle Langhe, a 700 metri di altitudine, tra rocce, limo e marne. Il vino ha sentori agrumati e profuma di timo e rosmarino. Al palato riecheggiano le erbe aromatiche, insieme a note balsamiche e dolci che bilanciano una notevole salinità. Ha ottima sostanza e mineralità sostenuta. Otto ore di macerazione sulle bucce e affinamento in acciaio. È un vino fantastico.

Telefono: 334 5648263

Mail: sales@castellodiperno.it

Web: www.castellodiperno.it

Barolo Enrico VI 2019 CORDERO DI MONTEZEMOLO

Nasce nel cru Villero, da piante di oltre 50 anni esposte a sud-ovest, su un suolo argilloso, compatto, ricco di ferro. Ha potenza e struttura, tannini fitti, profilo complesso e stratificato. Con una nota balsamica, vagamente mentolata, che lo rende dinamico ed espressivo. Ottimo.

Telefono: 0173 50344

Mail: info@corderodimontezemolo.com

Web: corderodimontezemolo.com

Langhe Rosso Harys 2020 GILLARDI

Quel Syrah al contrario di Giacolino Gillardi viene dalle colline sopra Farigliano. Il colore violaceo è compatto, denso, impenetrabile. Il naso si apre poco per volta alle sensazioni fruttate, poi alle belle spezie dolci. È persistente nel retrogusto. Realizzato in un migliaio di bottiglie è da tempo un vino cult. Non tradisce mai.

Telefono: 0173 76306

Mail: gillardi@gillardi.it

Web: www.gillardi.it

Barolo Ravera Riserva 2016 LO ZOCCOLAIO

Da un cru storico di Novello, caratterizzato dal terreno marnoso e calcareo, nasce questa riserva ricca di colore e luminosità. Ha ottima intensità olfattiva, in bocca è netta e piena. La struttura è imponente, la persistenza notevole. Morbidezza, sapidità e solidità dei tannini giocano insieme riuscendo a bilanciarla perfettamente. Riposa tre anni e mezzo nel rovere di Slavonia.

Telefono: 0141 837211

Mail: info@cascinalozoccolaio.it

Web: www.cascinalozoccolaio.it

Roero Montebeltramo Riserva 2017 MALVIRA’

Non è la prima volta che assaggio la riserva 2017 e confermo che si tratta di un vino che non si dimentica. Ha note fruttate e un tannino poderoso ma elegante. È espressivo e pieno di gusto. L’azienda di Canale d’Alba ne fa quasi 8 mila bottiglie in certificazione biologica.

Telefono: 0173 978145

Mail: malvira@malvira.com

Web: www.malvira.com

Barbaresco Starderi 2019 MURA MURA

Guido Martinetti e Federico Grom sono in rampa di lancio nelle colline vitate tra Costigliole e Montegrosso d’Asti. Il loro Barbaresco Starderi è ampio, avvolgente, dai tannini robusti. Ha potenza in abbondanza e lunghezza infinita. Meno di duemila bottiglie, che maturano un anno in legno ed altrettanto in anfore di terracotta. Serve solo la pazienza di aspettare il momento giusto per stapparle.

Telefono: 3426940617

Mail: l.deletteriis@muramura.it

Web: www.muramura.it

Roero Arneis Giuan da Pas 2013 PACE

Chi ancora pensa che l’Arneis debba essere per forza consumato giovane non ha mai provato i vini di Pace. Il Roero Arneis Mompellini Riserva 2020 è un gran bel vino che costa intorno ai 10 euro in vendita diretta. Ma il Giuan da Pas è mitico. Affina un anno in acciaio sulle fecce nobili, prima di riposare nove anni in bottiglia. Fine e complesso, perfettamente bilanciato, è prodotto soltanto in 600 esemplari.

Telefono: 3286465504

Mail: dinonegropace@gmail.com

Web: www.pacevini.it

Nebbiolo Langhe Ester Canale 2020 ROSSO GIOVANNI

In arrivo dal più prestigioso tra i cru di Serralunga d’Alba, la vigna Rionda. È compatto, consistente, incisivo. Vinificato in vasche di cemento, affina in botti di rovere francese da 25hl. Ottimo.

Telefono: 0173 613340

Mail: info@giovannirosso.com

Web: www.giovannirosso.com

Barolo Cerretta 2019 SCHIAVENZA

Cantina e ristorante in uno dei borghi più belli d’Italia, con la perla di un vigneto esposto a sud-est, dal terreno argilloso e in parte calcareo. Il Cerretta di Schiavenza rispetta la grande struttura del cru di Serralunga d’Alba. Giocato sul frutto rosso, le spezie e i tannini robusti ne esce un campione già equilibrato e piacevole.

Telefono: 0173 613115

Mail: schiavenza@schiavenza.com

Web: www.schiavenza.com

Barolo Cerrati Vigna Cucco Riserva 2016 TENUTA CUCCO

Altra splendida interpretazione da Serralunga d’Alba. È dalla parte alta del cru Cerrati che si ricavano 2500 bottiglie di quello che già oggi ha tutto per diventare un grande vino. Corpo e struttura ci sono eccome, così come il corredo di spezie dolci. Affina tre anni in barrique.

Telefono: 0173 613003

Mail: info@tenutacucco.it

Web: www.tenutacucco.it

Barbera d’Alba Vigna Scarrone 2020 VIETTI

Impossibile lasciare Grandi Langhe senza aver assaggiato la Barbera di Vietti. Nasce a Castiglione Falletto, in un cru storico per il Barolo. Ciliegia al naso, perfetto equilibrio gustativo tra freschezza e morbidezza, grande persistenza. Affina in legni diversi prima di distribuirsi in 13500 bottiglie.

Telefono: 0173 62825

Mail: info@vietti.com

Web: www.vietti.com

Barolo Bussia Riserva 2016 FONTANA LIVIA

Mezzo ettaro esposto a sud-ovest alle Munie, in Bussia Sottana. La riserva 2015 aveva frutto perfettamente integro, con note speziate di grande finezza. La 2016 si connota per la complessità olfattiva, i sentori di caffè e cacao, l’avvolgenza dell’alcol e l’eleganza dei tannini. È fantastica. In cantina da loro ho già degustato un campione del millesimo 2017, che viaggia sulla stessa strada. Ve ne parlerò presto.

Telefono: 0173 62844

Mail: info@liviafontana.it

Web: www.liviafontana.it

Fabrizio Bellone