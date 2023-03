Turismo, Rabino: “Il Canavese può essere partner di Langhe, Roero e Monferrato nello sviluppo dell’offerta”

Da domani – giovedì 23 marzo – fino a sabato 25 a Ivrea arriva CONTAMINAZIONI, una tre giorni di idee e progetti per parlare di sviluppo del territorio del Canavese attraverso incontri e dibattiti dedicati ad ambiente e territorio, turismo, cultura, sport, digitale, industria, sostenibilità, agricoltura, infrastrutture e trasporti.

Tra i relatori presenti il 24 marzo per #InnovabilityLand alle Officine Olivetti ci sarà Mariano Rabino, presidente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, per un intervento sul turismo come driver di sviluppo del territorio.

Così Rabino ai nostri microfoni: “Negli ultimi 25 anni il nostro territorio ha visto l’arrivo annuale di oltre 500 mila persone con dati in continua crescita. Abbiamo bisogno di allargare l’offerta e di creare ponti e partnership con altre aree del Piemonte. Il Canavese può essere una di queste”.

Guarda l’intervento video: