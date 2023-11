Tutte le espressioni del vitigno Barbera nel castello di Costigliole d’Asti

Torna RossoBarbera, la bella manifestazione organizzata dal Comune di Costigliole d’Asti in collaborazione con il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e con l’Associazione produttori Noi di Costigliole.

RossoBarbera arriva alla quarta edizione e si svolge nell’imponente castello di Costigliole d’Asti dal 3 al 6 novembre.

Offre un panorama a 360° su tutto quanto è Barbera in Piemonte, con circa 150 aziende per oltre 300 etichette complessive.

Protagonista è la padrona di casa, la Barbera d’Asti, coniugata in tutte le sue forme, comprese la Superiore e il Nizza.

Grande spazio anche alle altre denominazioni del Piemonte, dalla Barbera d’Alba, a quella del Monferrato, alla Monleale dei Colli Tortonesi, ai vini di vitigno Barbera sparsi per l’intera regione.

Per l’edizione 2024 gli organizzatori hanno fatto un grande sforzo pur di assicurarsi espressioni di Barbera anche al di fuori del Piemonte. Sarà presente una interessante selezione di etichette su questo tema.

È una bella occasione anche per visitare il castello, all’interno del quale sono collocati i banchi d’assaggio dei vini. Guidato da sommelier della delegazione AIS Asti il pubblico può seguire un percorso che parte dalle etichette affinate in acciaio, per proseguire con le maturazioni in legno, dalle più semplici a quelle più lunghe.

La rassegna prevede anche degustazioni guidate, esperienze dal vivo, abbinamenti tra vino e piatti, tour della Rocca di Costigliole d’Asti, notti rosse con lo swing e il tango e il ristorante di RossoBarbera.

Il nutrito programma è disponibile QUI.

LA VENDEMMIA 2023

Vitaliano Maccario, presidente del Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, traccia il punto sulla vendemmia appena conclusa.

«L’andamento stagionale è stato davvero imprevedibile e i nostri viticoltori hanno dovuto fronteggiare molte complessità. la primavera è stata caratterizzato da pochissime piogge, mentre il mese di giugno ha presentato un clima fresco intervallato da qualche evento piovoso che ha portato ad un iniziale rischio di sviluppo delle malattie della vite. Le aziende però, attraverso una corretta gestione dei trattamenti fitosanitari, sono riuscite a bloccare l’instaurarsi della malattia. Nei mesi di luglio e agosto le temperature si sono alzate notevolmente e purtroppo, abbiamo risentito notevolmente della scarsità delle precipitazioni. Tuttavia, le piogge di fine agosto sono state provvidenziali riportando l’equilibrio che ci auspicavamo. I bellissimi e soleggiati mesi di settembre e inizio ottobre hanno fatto il resto permettendoci di raccogliere uve davvero belle e di altissimo livello qualitativo. Nel bicchiere ci aspettiamo dunque vini davvero interessanti, di spiccata personalità e altamente rappresentativi del nostro territorio».

ORARI

Venerdì 3 novembre: dalle ore 19:00 alle ore 23:00

Sabato 4 novembre: dalle ore 11:00 alle ore 20:30

Domenica 5 novembre: dalle ore 11:00 alle ore 20:30

Lunedì 6 novembre: dalle ore 10:00 alle ore 18:00 – riservato agli operatori del settore e alla stampa specializzata.

COSTO

Ingresso intero: € 20,00

Ingresso convenzionato: € 15,00 (Soci AIS, ONAV, FISAR, FIS, Barbera&Barbere)

Prenotazioni: https://www.rossobarbera.it/prenota.asp#

Info: www.rossobarbera.it