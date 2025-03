Lo Russo illustra la residenza universitaria nell’ex Maria Adelaide ai microfoni di “Tuttocittà”

Un sentimento di disagio rispetto alla situazione attuale e un senso di speranza per l’Europa. E’ ciò che ha provato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo sabato scorso alla grande manifestazione a Roma pro-Europa unita.

“Sono saltati equilibri di oltre 80 anni, che mai ci saremmo immaginati cambiassero. Ora più che mai sono necessari gli Stati Uniti d’Europa”, ha detto Lo Russo ai microfoni di ToRadio, Radio GTT e zipnews.it per la diretta radiofonica del martedì, “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta”.

Il Sindaco ha espresso felicità per il successo degli Special Olympics, mentre si è dichiarato dispiaciuto per la mancata assegnazione a Savona del titolo di prossima Capitale Italiana della Cultura, che aveva l’endorsement di Torino. “Questo però ci stimola ancora di più a chiedere un miglioramento dei trasporti verso la Liguria, ne siamo convinti sia io sia il sindaco di Savona”.

Presto un incontro tra i due primi cittadini con Rete Ferroviaria Italiana per capire gli investimenti messi in atto dalle ferrovie per il collegamento su rotaia tra Torino e Savona.

La prossima puntata di “Tuttocittà. Il Sindaco in diretta” avrà, insieme a Lo Russo, come ospite il rettore del Politenico, Stefano Corgnati, per parlare di un tema molto caro a Lo Russo, quello di Torino città universitaria d’eccellenza. Ci si ricollega a una domanda di un’ascoltatrice che chiede aggiornamenti sui lavori all’ex ospedale Maria Adelaide, sul lungo Dora e vicino a Campus Luigi Einaudi, che verrà trasformata in una residenza universitaria di 370 posti letto, con 18 appartamenti dedicati a studenti con gravi disabilità, per permettere loro la vita in residenza e una mensa e un bar aperto anche all’esterno.

Si è poi parlato del nuovo piano regolatore della città, di via Roma pedonale (leggi qui il nostro pezzo che annuncia una mostra di cantiere su via Roma ieri e domani), di termovalorizzatore del Gerbido e dello stadio Grande Torino, sul quale il sindaco ha detto che non ci sono ancora novità rispetto a quanto già raccontato in una precedente puntata.

Un ascoltatore chiede a Lo Russo quali sono i suoi tre ristoranti preferiti in città e lui risponde che ama le piole e nella sua classifica ci sono la Trattoria Lauro, la Cucina di Lido e le Antiche Sere.

