Il Toro non graffia in Friuli: 1-0 per l’Udinese

90’+4: risultato finale. Udinese-Torino 1-0.

90′: di nuovo De Paul, di poco a lato.

88′: bomba di De Paul, Sirigu bravo come sempre.

87′: bel triangolo tra Rincon e Belotti, che manda di poco a lato.

86′: ci prova Iago Falque. Palla deviata, e fuori di poco a lato.

84′: esce Laxalti, entra Millico.

80′: Belotti a terra in area friulana. Tutto regolare.

70′: cross di Ansaldi, torre di Belotti, Musso anticipa tutti.

63′: corner dell’Udinese. Sugli sviluppi, zampata di Lasagna dal secondo palo che attraversa tutto lo specchio della porta.

63′: su cross da sinistra di Ansaldi, Zaza tenta senza successo il controllo funambolico…

60: esce Verdi, entra Iago Falque.

57′: tambureggiante azione del Toro. Tira sdue volte Zaza (con qualche protesta granata sul secondo tiro per un possibile fallo di mano), poi tenta anche Laxalt.

55′: ammonito Laxalt per fallo su Mandragora.

52′: corner per il Toro, che se non altro in questa prima frazione appare assai più determinato. Il tiro dalla bandierina non ha però esito.

50′: punizione di Verdi, palla alta.

47′: rovesciata di Belotti da due passi, Musso si ritrova la palla tra le mani.

46′: Torino in campo nella ripresa con Zaza al posto di Lukic.

45’+0: fine del primo tempo. Udinese-Torino 1-0.

45′: corner per l’Udinese, senza esito.

42′: GOL! Cross da sinistra di Sema, torre sul palo opposto di Mandragora e palla che spiove su Okaka, che da due passi sul primo palo di testa gira in rete.

38′: De Paul avanza libero centralmente e batte dai venti metri. Tiro centralissimo, nessun problema per Sirigu.

38′: Jajalo da fuori, di poco a lato.

36′: Laxalt cade in area friulana, ma è fallo in attacco.

30′: punizione per l’Udinese da sinistra. Batte Sema, libera la difesa.

28′: cross da sinistra di Sema, bravo Laxalt a liberare di testa in ripiegamento centrale.

26′: ammonito Lukic per fallo su Jajalo.

23′: ancora Ansaldi molto bravo a sgusciare sulla destra, ma il suo centro è fuori misura. Come previsto, i due esterni granata di scambiano di posto.

23′: buon contropiede granata, ma Belotti porge un po’ troppo lungo a Lukic l’ultimo passaggio…

18′: bel cross di Ansaldi da destra, libera la difesa.

16′: Lukic dai sedici metri, para Musso.

14′: Jajalo da fuori, e – forse dopo una leggera deviazione – Sirigu salva in corner.

13′: corner per l’Udinese,

11′: corner del Toro, senza esito.

7′: il gioco stazione a centrocampo. Il Toro non riesce a rendersi pericoloso.

2′: clamorosa doppia occasione per l’Udinese. Prima Sema stampa la palla sul palo, poi Okaka, sulla respinta, manca incredibilmente il bersaglio.

1′: il Toro parte con Laxalt a destra e Ansaldi a sinistra. I due potrebbero anche scambiarsi di posto.

Il Toro a Udine per vincere e inserirsi nella zona alta della classifica. Lyanco in difesa; Ansaldi e Laxalt sulle fasce; Verdi accanto a Belotti.

