Un assaggio dalla Strada Reale dei Vini Torinesi

La sede torinese di Ais Piemonte ospita Viaggio Reale, degustazione di prodotti in arrivo dalla Strada Reale dei Vini Torinesi. Il programma della giornata.

Lunedì 23 settembre i vini e i prodotti agroalimentari della Strada Reale dei Vini Torinesi sono protagonisti di un evento di degustazione a Torino.

L’evento si svolge nella sede Ais Piemonte in via Modena 23, dalle 10.30 alle 19. Consiste nella degustazione di vini presso i banchi d’assaggio dei produttori e in tre diverse masterclass nel corso della giornata.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Strada Reale dei Vini Torinesi, dal Consorzio dei Vini del Piemonte e dall’AIS Piemonte, con il patrocinio dell’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino e in collaborazione con il Salone del Vino di Torino.

Presso la Sala Barolo i produttori e i sommelier AIS presiedono la degustazione dei vini della Strada Reale.

Nella Sala Barbaresco si tengono le tre masterclass, con il seguente orario:

-Ore 11.00 sui vini bianchi del territorio

-Ore 15.00 sui vini rossi del territorio

-Ore 17.30 su vini spumanti del territorio

Il costo della libera degustazione dei vini ai banchi d’assaggio è di € 15, comprensivi di calice con tasca.

Il costo delle masterclass è di € 30 e comprende anche il libero assaggio dei vini di tutti i produttori presenti in entrambe le sale.

Info: https://shorturl.at/6X04w

PRODUTTORI ADERENTI

Vignaiole Prever

Cascina Gaio

Cantina Dai Dellerba

Soc. Agricola Giro di vite

Az. Agricola Stefano Rossotto

Azienda vitivinicola L’Autin

Cantina della Serra

Az. Vitivinicola Balbiano Melchiorre snc

Soc. Agricola Agriforest

Az. agricola Leggero

Terre dei Santi s.c.a.

Società Agricola La Cardinala srl

Tenuta Roletto

Az. Agricola La Palera

Az. Agricola Beltramo

Piano Adriano

Azienda agricola Cieck

Az. Vitivinicola Crosio Roberto

Tappero Merlo