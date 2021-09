Un convegno per raccontare l’Assedio del 1706 e due premi al Museo Pietro Micca

“Fra le eredità di «Italia 61» c’è il Museo Pietro Micca. Fu inaugurato il 14 maggio 1961 nel clima festoso delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia. Sono passati sessant’anni, un compleanno importante per il Museo dedicato alla vittoriosa resistenza di Torino durante l’Assedio francese del 1706” ricorda il generale Franco Cravarezza, direttore del museo Pietro Micca, nel presentare i prossimi appuntamenti di questo anno speciale.

Nel 2021 il museo celebra i suoi primi 60 anni e anche i 315 anni di quegli eventi che videro Torino e il Piemonte, la sua popolazione i governanti, l’amministrazione, i religiosi, i comandanti e i soldati tutti come determinanti protagonisti della riconquista e dell’ampliamento dei propri territori e dell’elevazione del ducato a regno riconosciuto tra le potenze d’Europa e credibile riferimento militare e politico per tutti gli altri Stati della Penisola.

Se il tricentenario del 2006 fu celebrato come “L’Alba di un regno”, merita intitolare simbolicamente questo 315° anniversario come «Aurora d’Italia», così implicitamente riconosciuta già nel Centenario dell’Unità con la realizzazione da parte del Comitato Italia 61 di Torino del museo Pietro Micca nel ricordo dell’eroe popolare simbolo del Risorgimento, cui dedicarono anche la altrettanto simbolica cartolina con la Bandiera italiana sventolante sulla sua testa e Torino alle spalle. (cartolina celebrativa di Italia 61 con Pietro Micca simbolicamente a sostegno della Bandiera nazionale)

Nel ricordo della nascita del museo il 14 maggio, che coincideva anche con l’inizio dell’assedio di Torino del 1706, la Città di Torino invita alle celebrazioni della sua liberazione di trecento quindici anni fa con un nutrito programma di eventi e appuntamenti già iniziati dal 28 e 29 agosto per ricordare la notte di Pietro Micca, nella quale il Minatore si offre alla simbologia nazionale come eroe popolare che il Risorgimento eleva a simbolo dell’amore di Patria e del dovere civico. Dalla notte di Pietro Micca alla battaglia di Borgo Vittoria del 7 settembre 1706 quando, alle 10,30 del mattino, il principe Eugenio di Savoia e il duca Vittorio Amedeo II sbaragliavano in battaglia gli assedianti francesi in quello che ora è Borgo Vittoria.

Alla stessa data e ora la Città di Torino e il suo museo Pietro Micca ricordano simbolicamente con una conferenza ed un premio internazionale quegli eventi al Museo Nazionale del Risorgimento, che nella prima sala del percorso visite espone il grande dipinto (645 x 427 cm) della battaglia di Torino del 1706, realizzato nel 1938 dai due pittori torinesi Luigi e Antonio Rigorini che si ispirarono alla grande tela di Ignace Jacques Parrocel (1667 – 1722) conservata alla residenza viennese del principe Eugenio. L’opera venne realizzata per il nuovo allestimento del Museo del Risorgimento, a simboleggiare il valore pre-risorgimentale della battaglia per gli effetti che ebbe sulla storia nazionale.

La rievocazione della battaglia e del suo valore storico, dopo i saluti delle autorità istituzionali, sarà a cura del Direttore del museo Pietro Micca Gen. Franco Cravarezza insieme a Carla Amoretti, presidente dell’Archivio Amoretti e allo storico Gustavo Mola di Nomaglio, vicepresidente del Centro Studi Piemontesi.

Al termine dell’approfondimento storico, L’Associazione Internazionale Regina Elena conferirà al museo Pietro Micca e alla memoria del generale Guido Amoretti il premio internazionale al patrimonio, riconoscimento per la tutela di tutti i patrimoni, in particolare quello storico.

Info e prenotazioni all’e-mail eventi@museopietromicca.it

Per chi non potrà assistervi la registrazione sarà disponibile sul sito www.museopietromicca.it dalle ore 18 dello stesso giorno.

Un altro prestigioso riconoscimento, il “Premio Giovanni Graglia”, sarà consegnato al museo Pietro Micca il giorno 8 settembre alle ore 18 presso l’Accademia Albertina di Belle Arti via Accademia Albertina 6.

Giunto alla diciassettesima edizione, il premio, presieduto dalla scrittrice Sabrina Gonzatto, è inserito all’interno del Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900. “Dedicare il premio al Museo Pietro Micca – spiega la Presidente – è un atto dovuto nei confronti di una realtà museale che ha visto crescere anno dopo anno un grande interesse da parte del pubblico, non solo di studiosi che provengono da tutto il mondo, ma anche studenti di ogni ordine e grado”.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 3356299996 e info@linguadoc.it