Un incontro al Museo del Risorgimento, ripercorre le migrazioni che hanno interessato Torino dall’Unità d’Italia ai giorni nostri

Un incontro che ripercorre le migrazioni che hanno interessato la città di Torino dall’Unità d’Italia ai giorni nostri, si svolge oggi, martedì 19 ottobre, dalle 10, al Museo nazionale del Risorgimento Italiano, in piazza Carlo Alberto 8.

Il titolo è “Torino accogliente: tra passato, presente e futuro”.

Si può prenotare il posto in sala https://forms.gle/cwRqcEUNz977TFtV9

Il programma prevede:

ESULI: STORIE DI MIGRANTI NEL REGNO DI SARDEGNA NEL 1848

Ferruccio Martinotti, Direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano

Con la repressione austriaca del 1848 nel Lombardo-Veneto, il Regno di Sardegna e principalmente Torino diventano rifugio per un gran numero di esuli in fuga dai paesi e dalle città d’origine. Molte le analogie con il presente e le suggestioni meritevoli di riflessione.

DAL SUD VERSO IL NORD: MIGRAZIONI A TORINO TRA GLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA

Donatella Sasso, ricercatrice dell’Istituto Salvemini, Polo del ’900

Grazie al sostegno del Piano Marshall e alla volontà di rinascita, Torino divenne, a pochi anni dalla fine della guerra, un polo industriale capace di attrarre un cospicuo numero di lavoratori dal Sud e dal Nord-Est. Un cambiamento epocale, che mise a confronto uomini e donne, diffidenze e forme di accoglienza, stili di vita e rinnovamento urbano.

CONTINUITÀ E CAMBIAMENTI NELLE DINAMICHE MIGRATORIE

Roberta Ricucci, docente di sociologia della mobilità internazionale, Università di Torino

L’intervento, partendo da una riflessione sulla realtà torinese trasformata da circa cinquant’anni di migrazioni dall’estero, illustra similitudini e differenze fra gli arrivi e i percorsi di inserimento di ieri e di oggi.

LA RECENTE MOBILITÀ PIEMONTESE NELL’AMBITO DELLA MOBILITÀ ITALIANA

Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo per la Fondazione Migrantes

La storia migratoria del Piemonte non è dissimile da quella di altre regioni italiane: in principio soprattutto terra di emigranti – prima stagionali e in seguito sempre più coinvolti in progetti migratori definitivi – e in un secondo tempo meta di consistenti flussi migratori in entrata. Da qualche anno quest’ultima tendenza sembra essersi invertita e il Piemonte, come l’Italia tutta, sembra essere tornata una regione prevalentemente di partenze.