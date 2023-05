Un sabato con i Vignaioli Indipendenti

Sabato 6 maggio la FIVI indice la seconda edizione del Sabato del Vignaiolo, evento diffuso che tocca Langhe, Monferrato, Roero e Nord Piemonte.

Un evento diffuso organizzato dalle Delegazioni locali della FIVI in 22 luoghi speciali in tutta Italia.

È questo il Sabato del Vignaiolo, organizzato dalla Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti per avvicinare i winelovers ai vini dei loro soci.

Ogni evento ha un suo format. Potranno essere previsti banchi d’assaggio, masterclass, picnic e passeggiate nei vigneti, musica dal vivo.

Si tratta di una giornata di festa, ma soprattutto di scoperta del lavoro dei Vignaioli, delle loro tradizioni, delle eccellenze dei territori in cui coltivano i loro vini.

«Ogni appuntamento è organizzato direttamente dai Vignaioli, in modo spontaneo e volontario – afferma Diletta Nember, vicepresidente FIVI -. Per noi è un’occasione unica per incontrarsi, consolidare i legami associativi e i rapporti positivi tra colleghi. Per il pubblico, è l’occasione per conoscere i Vignaioli nella loro massima espressione di genuinità e autenticità, vocaboli spesso abusati ma mai veri come in questo caso».



I Vignaioli Indipendenti del Piemonte aderiscono all’iniziativa con quattro eventi sparsi sul territorio, rispettivamente a Roddi (Cn), Ozzano Monferrato (Al), Monteu Roero (Cn) e San Giorgio Canavese (To

RODDI – OLIVERO MARIO

Info: langhe@fivi.it

OZZANO MONFERRATO – ANGELINI PAOLO

Info: alessandria@fivi.it

MONTEU ROERO – BAJAJ

Info: roero@fivi.it

SAN GIORGIO CANAVESE – CIECK

Info: nord.piemonte@fivi.it