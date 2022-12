Un salto a Milano per gustare la cucina magnetica del The Manzoni

Il racconto di un’esperienza culinaria in un ambiente di design nel pieno centro della capitale meneghina.

Ci sono giornate che non ti alzeresti mai dal letto e questa è una di quelle. Credi di stare ancora dormendo, ma senti che fuori piove. La scia delle auto in strada, lo sgocciolio della grondaia, una certa atmosfera ovattata te lo comunicano.

Pensi a chi sta fuori all’umido e ti rincantucci ancor più sotto le lenzuola, ma poi ti ricordi che oggi devi andare a Milano. Allora ti fai forza e ti alzi.

Con l’alta velocità è facile e bastano 50’ da Porta Susa per essere a Centrale. A volte attraversare Torino nell’ora di punta ti prende di più.

Vuoi andare a pranzo al The Manzoni, ma vuoi anche camminare un po’. Così passi da piazza della Repubblica e ti incammini per i viali del giardino che da vent’anni è intitolato a Indro Montanelli.

A quelli della tua generazione Milano l’hanno sempre descritta come un misto di smog, fumo e nebbia. Tu sai che non è così, o non lo è più. È pure smesso di piovere e la luce filtra attraverso le nuvole ora meno compatte.

Ti addentri tra i viottoli in terra battuta e sassolini e non puoi evitare di pensare che qui ci venivi, troppi anni fa, con quella bella ragazza mora di San Giuliano. Cerchi quella panchina, la vostra comfort zone di allora, ma sono cambiati i riferimenti.

Non trovi più le voliere degli uccelli, gli alberi secolari sono ancora cresciuti, il chioschetto è diverso. Però ti senti a Milano, in quella metropoli che avevi appena imparato a conoscere e che presto avresti smesso di frequentare.

Esci dal parco e imbocchi corso Manzoni. Sfiori il quadrilatero della moda e raggiungi il Teatro della Scala. Presto ci sarà il Boris Godunov, con il consueto andirivieni di politici e vip per la Prima della stagione. Fai qualche passo indietro e sei a destinazione.

Il The Manzoni non è uno di quei ristoranti chic che aprono solo qualche sera alla settimana.

Qui puoi trovare il turista in arrivo da chissà dove che ti chiede di pranzare già alle 11.30, oppure l’appassionato di teatro che vuole cenare prima che cominci lo spettacolo. Sono aperti per il dopo Scala fino a notte tarda e provano a fare tutto questo senza perdere nella qualità della proposta. Del resto, la Scala è a cento metri, la Galleria e il Duomo proprio di fronte.

Il locale è allestito da Tom Dixon, londinese creatore di un marchio di design ed elementi d’arredo per interni presente in tutto il mondo.

Se butti l’occhio dall’ingresso non percepisci subito il calore unito alla modernità che il Manzoni può offrirti. Devi entrare, accomodarti al tavolo di una delle due sale disposte ad L, con la cucina ti vedo e non ti vedo sull’angolo.

Solo allora ti godi l’incanto delle luci, i materiali, gli oggetti e gli spazi che disegnano un ambiente dallo stile vivo e coinvolgente.

Tutto è curato nei minimi dettagli, anche un salto al bagno è un’esperienza di fascino.

Dal lunedì al sabato all’ora di pranzo fanno la colazione di lavoro alla carta a 30 euro, ma io sono venuto per il magnete, il menu degustazione dove lo chef Giuseppe Daniele riesce a sprigionare energia e attrazione.

Giuseppe, milanese che da poco ha varcato la soglia dei trenta, è qui da circa un anno. Ha lavorato con Luigi Taglienti e al Bulgari di Niko Romito. Là ha conosciuto Gabriele Fiorino, il suo attuale secondo.

Gabriele Fiorino, Giuseppe Daniele, Halit Gajda

Si parte con il benvenuto costituito da mini tacos di Parmigiano e tartufo nero e bacio di dama con fois gras di anatra.

Fragranti, netti, appetitosi.

Arriva in tavola il pane di lievito madre, la focaccia genovese e i grissini fatti in casa dal pastry chef Halit Gajda, premuroso nello spiegare le caratteristiche dei diversi prodotti.

Poi ecco i tocchetti di zucca al forno su crema al Parmigiano, semi di zucca arrostiti e tartufo nero pregiato dell’Abruzzo.

Zucca e formaggio giocano insieme. La prima si scioglie in bocca, la sua tendenza dolce è spiccata, perfettamente bilanciata dalla freschezza e dalla sapidità del secondo. L’aromaticità del tartufo e la croccantezza dei semi completano il discorso.

Nella sua semplicità è un piatto che emoziona, di grande sapore.

Capriolo, polenta fritta e spugnole con cuore di foie gras e whisky torbato è il secondo antipasto.

Il profumo della selvaggina è intenso, la carne è integra, la cottura è giusta. Il capriolo domina la scena, adagiato sulla polenta, coperto dal suo fondo ben tirato con i funghi a lato. Il sapore è salato, ma il piatto è servito in accompagnamento ad un calice di vermouth che pulisce la sapidità in eccesso con un sorso di dolcezza.

Un piatto studiato, elaborato, molto personale. Riuscito.

Risotto astice e caviale è un piatto icona del Manzoni.

Qui il mare si sente, tanto, a partire dalla bisque di carapaci di astice e scampi che anima il brodo di cottura. È cremoso, mantecato con maestria. Realizzato con il riso Pozzi Riserva, astice e caviale italiano sono di Calvisius.

Portata sontuosa.

Triglia di scoglio su crema di pane e spinacino è un must storico del locale.

La crema rispetta la sostenibilità, è lavorata con una bisque di triglia e con gli avanzi del pane. Duecento grammi di triglia pescata, diliscata, cotta a bassa temperatura e finita in padella con un filo d’olio. Il pesce è molto sapido, ma si bilancia con la crema e con la parte vegetale. In apparenza semplice da fare, in realtà forse no. Certamente appagante.

Sorbetto di cetriolo, crema di agrumi e cervella fritta su zucchine trombetta marinate agli agrumi.

Le trombette sono crude, lievemente marinate in osmosi; tre creme, rispettivamente di arancia, limone e pompelmo; sorbetto aromatizzato con zenzero e limone; infine la provocazione dei bocconcini di cervella fritti. Pulito e fresco, un predessert che rappresenta davvero un passaggio dal salato al dolce.

Cremoso di pistacchio, gelato alla ricotta e gelatina di barbabietola è il dessert che prosegue nella scia vegetale.

Consistenza e gusto della gelée, dolcezza e morbidezza della mousse, nettezza e freschezza del gelato, con l’aggiunta di una spruzzata di gin aromatizzato al basilico. Leggero e rinfrescante.

Caffè e piccola pasticceria in chiusura, con brutto e buono, cioccolato e lamponi, gelée di mandarino.

In attesa di un menu esclusivamente vegetariano (ci stanno pensando) già oggi zucca, trombette e barbabietola sono i protagonisti del loro piatto.

Un difetto? La carta dei vini ha ricarichi eccessivi. L’etichetta che costa meno è un Prosecco (millesimato, per carità) a 45€. Si deve fare di meglio.

Standard e obiettivi sono elevati, adeguati alla ristorazione meneghina di qualità.

Sette portate vere a 120 euro nel pieno centro di Milano. Dal mese di dicembre si aggiunge il menu tartufo, dall’antipasto al dolce.

Per capire che è un posto che funziona basta fare un giro per i ristoranti attorno e vedere dove entra la gente.

Studio, ricerca, sperimentazione, elaborazione si traducono in sapori precisi, ottenuti partendo da materie prime eccellenti.

Quel capriolo che esce dal bosco e incontra qualcosa di dolce mi riconcilia con il dispiacere di aver perso per sempre la mia panchina. Potrei aver trovato una nuova comfort zone.

Fabrizio Bellone

www.themanzoni.com

@themanzoni

#TheManzoni