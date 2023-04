Un tour gastronomico nella cucina di frontiera delle valli Borbera e Spinti

La bella iniziativa promossa dall’Associazione Albergatori e Ristoratori giunge alla 43^ edizione. Il percorso tra le eccellenze alimentari di un territorio di confine si apre martedì 25 aprile al Ristorante Da Bruno, in frazione San Nazzaro di Albera Ligure.

Boschi, prati, sorgenti e piccoli paesi. Una natura rigogliosa, a tratti incontaminata. Ampi spazi inurbati e silenzio, pace, tranquillità.

Non è il paradiso terrestre, ma uno spaccato delle valli Borbera e Spinti.

Ogni volta mi piace descrivere così quell’estremo lembo meridionale della provincia di Alessandria che si affaccia a Liguria, Lombardia ed Emilia.

Qui l’unica, vera, grande contaminazione che potrete trovare sarà quella del cibo. Mettersi a tavola in questo angolo tanto ricco di biodiversità significa ripercorrere un pezzo dell’antica via del sale e catturare qualcosa della cucina di confine di quattro province di diverse regioni: Alessandria, Genova, Pavia, Piacenza.

La proposta enogastronomica delle valli Borbera e Spinti è vincente perché sa attingere il meglio dalle offerte dei territori vicini.

Arriva dalla Lombardia e dall’Emilia l’arte di lavorare i salumi. Vengono dalla Liguria le acciughe, lo stoccafisso, il baccalà e tutto quel pesce che può essere conservato sotto sale.

Anche i ripieni con le verdure in alternanza a pesce o carne rientrano nella casistica. Le erbe, poi, rappresentano un vero e proprio punto d’incontro di una tipologia di cucina che è diventata tipica delle due vallate.

Dal 1978 l’Associazione Albergatori e Ristoratori delle Valli Borbera e Spinti organizza un tour gastronomico caratterizzato da questi piatti, ma anche da ricerca e rivisitazione.

Sono nove i ristoratori che aderiscono alla prima parte del percorso, quella primaverile, ma diventano undici se consideriamo la seconda parte della proposta, che si svolgerà in autunno.

Si comincia dalla frazione San Nazzaro di Albera Ligure. Qui il Ristorante Da Bruno mette in tavola un menu incentrato sulle lumache, ma non solo. L’offerta è limitata al pranzo del 25 aprile e prevede: carciofi ripieni; lumache alla bourguignonne; carpaccio di manzo con rucola e pecorino; tortino di Montebore con salsina di cipolla; spaghetti con ragù di lumache; crespelle ripiene alla crema di lumaca; lumache in umido con la polenta; tiramisù al pistacchio; caffè e digestivo. Prezzo 40€ compresi i vini scelti tra le offerte della carta. Prenotazioni allo 014390060.

Il tour prosegue sabato 6 maggio alla Foresteria La Merlina sulle alture di Dernice; sabato 13 maggio alle Capanne di Cosola; domenica 14 maggio in frazione Aie di Cosola ai Cacciatori; domenica 21 maggio al Parco Mongiardino, in località Mogliassa a Mongiardino Ligure; domenica 28 maggio allo storico Albergo Ristorante Ponte a Montaldo di Cosola; nel weekend 3-4 giugno al Patio di Cabella; venerdì 9 giugno al Belvedere di Pessinate Cantalupo; domenica 11 giugno alla Locanda Pertuso,alle porte di Cantalupo Ligure.

Proprio al Ristorante Pizzeria Locanda Pertuso si è svolta la presentazione del tour, alla presenza dei sindaci dei comuni delle valli, dei ristoratori aderenti, dei produttori enogastronomici e dei sostenitori del progetto.

Lo staff di Locanda Pertuso

È stata l’occasione per ricordare le numerose criticità che vive un territorio di frontiera. A partire dalla peste suina, con le deroghe in scadenza che devono essere rinnovate se si vuole che il piccolo turismo non abbandoni questi luoghi. Poi lo stato delle strade e dei trasporti, il miglioramento di telefonia e wifi, il ripristino della frana che continua ad isolare l’abitato di Carrega.

Tutti argomenti sui quali si è soffermato con puntiglio e precisione Michele Negruzzo, presidente dell’Associazione Albergatori e Ristoratori. «Sanità, scuola, banche, uffici postali: si parla tanto di salvaguardare la montagna, ma poi troviamo costantemente tagli su questi servizi essenziali – afferma Negruzzo -. Una situazione che non farà altro che aumentare lo spopolamento dei nostri territori. Gli abitanti dei nostri paesi non possono essere abbandonati, alcuni servizi sono importanti, addirittura vitali e vanno garantiti».

Michele Negruzzo

Un grido d’allarme che termina con un monito: «Bisogna capire che chi vive in queste zone non deve essere visto come un peso, ma come un presidio sul territorio. Senza di noi il territorio andrà a morire».

Queste valli hanno patito più di altre le chiusure della pandemia. Dimenticate da tutti, ora tornano a incuriosire con la loro proposta golosa, fatta di sostenibilità, biodiversità e chilometro zero.

In ognuno di questi locali troverete un’identità gastronomica precisa, che racconta in modo chiaro abitudini e vita di un pugno di ristoratori che difendono queste terre con la propria presenza, in una sorta di resistenza attiva fatta di memoria e orgoglio.

In abbinamento i vini delle province di riferimento, oppure il Timorasso coltivato in valle. Ce ne sono due ottimi esempi: l’Archetipo di Ezio Poggio e il Sassobraglia.

Assaggiati alla cieca a Derthona 2.Zero mi sono piaciuti entrambi.

Il Terre di Libarna Archetipo 2021 di Ezio Poggio è giallo paglierino con riflessi verdolini. Al naso è semplice e floreale. In bocca è polposo e fine, connotato da precisi sentori di frutta bianca.

Il Colli Tortonesi Timorasso 2019 di Sassobraglia ha mineralità, finezza ed eleganza. Un bel vino fresco e varietale, realizzato bene, molto bevibile nonostante la potenza data dall’alcol.

La rassegna non si limita a mostrare le potenzialità gastronomiche della primavera degli orti, ma ha un suo sviluppo in autunno, quando si aggiungono Morando a Mongiardino e La Pernice Rossa a Grondona. A regnare saranno castagne, funghi, tartufi e selvaggina.

Prenotazioni direttamente agli indirizzi dei singoli locali.

Info: www.valborberaespinti.com

info@valborberaespinti.com

QUALCHE CONSIGLIO UTILE

Non limitatevi a venirci per il tour gastronomico. Le valli meritano qualche giorno di vacanza per godersi appieno la tranquillità dei luoghi, ma anche le escursioni a piedi o in bicicletta.

Ma, visto che questa pagina si occupa di enogastronomia, ecco alcuni piatti che non potete assolutamente perdere.

ALBERGO RISTORANTE PONTE – Gnocchi rosa con Montebore e noci

A Montaldo di Cosola non si arriva per caso. Ve lo dovete meritare, ma sarete ampiamente ripagati dalla calorosa accoglienza di Michele.

In questo autentico punto di riferimento per l’intera vallata troverete gnocco fritto con lardo della Val Borbera, salame nobile del Giarolo e cotechino con fagiolane della valle.

Già solo questo inizio vale il viaggio, ma gli gnocchi rosa con fonduta di Montebore e noci non si possono dimenticare. Vi spingeranno fin quassù altre volte ancora.

Non abbiate paura di mangiare troppo. Qui attorno c’è solo l’imbarazzo della scelta per equilibrare con una semplice passeggiata o un’escursione impegnativa.

FORESTERIA LA MERLINA – Angeli con lo spago

Affacciati verso la Val Borbera Luciana e Marco hanno costruito un vero paradiso proprio all’imbocco della Val Curone.

Ristorante, quattro camere, piscina, vigna e orto. Tanto spazio, tranquillità, natura e silenzio.

Nonostante la piaga della peste suina continuano a produrre gli angeli con lo spago, i loro salami del Giarolo che trattano come fossero figli. Li servono come primo antipasto, insieme all’insalata russa e alla giardiniera, in un tripudio di prodotti a chilometro zero.

Io ricordo bene anche la cima di gallina, lo sformato di zucchini con il tartufo nero, il maialino alla birra di Montegioco e lo straordinario cappuccino di lamponi.

Come si fa a venirci una volta sola?

LA PERNICE ROSSA – Lasagnette di salsiccia e porri

Chiapparolo è una piccola e verdeggiante frazione di Grondona. Troverete pecore e galline a spasso per i viottoli a farla da padrone, a fianco di qualche bella villetta dove il riposo è assicurato.

Barbara e Francesco dirigono un locale curato nei particolari, dove l’ospite si sente subito a suo agio.

Ricordo la focaccia, leggera e appetitosa come deve essere. Poi l’agnello affumicato con le verdurine fritte, lo sformato con il Montebore, i crostini e la frittella di denti di cane, superlativa.

Prima del cosciotto brasato e delle costolette di agnello il mio ricordo speciale va alle lasagnette di pasta fresca fatta in casa, sapide nel loro ragù di salsiccia e porri.

LOCANDA PERTUSO – Frittelle di brandacujùn e ravioli

Appena fuori dalle Strette Marcella e Stefano conducono un ampio locale con ristorante e pizzeria. La fotografia di copertina di questo articolo è scattata proprio dal loro dehors.

Lavorano tanto con il pesce azzurro in arrivo dalla Liguria, ma sanno dare il giusto spazio alle verdure e alle erbe.

Venite qui a mangiare i ripieni e le frittelle. Quelle di brandacujùn mantecato e quelle di latte brusco genovese sono deliziose.

Non alzatevi senza aver assaggiato i ravioli al ragù.

RISTORANTE BELVEDERE – Baccalà, merluzzo e stoccafisso.

Fu il bisnonno Gianén ad aprire l’Osteria Italia, nel 1919, proprio a fianco dell’attuale ristorante. Sono il figlio Sunto e la moglie Sina, nel 1950, a costruire quello che diventerà il Belvedere.

Oggi Serena e Fabrizio conducono un’attività di famiglia che dura da oltre cent’anni.

Situato in posizione strategica tra Val Borbera e Val Curone, è posto da funghi e da tartufi.

Se andate in primavera, però, non perdete i piatti in arrivo dalla via del sale.

Tartare di baccalà, strudel di stoccafisso mantecato, tortelli di patate ripieni di merluzzo, trancio di baccalà con zuppa di cipolle. Impossibile scegliere, vanno assaggiati tutti.

Fabrizio Bellone