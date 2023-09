Una intera settimana con i Nocciolini di Chivasso

La 27^ edizione della Festa dei Nocciolini, partita domenica scorsa con lo Sbarazzo-Fuori tutto, sta vivendo una settimana di enogastronomia, musica, giochi, eventi e cultura.

Organizzata da Ascom Confcommercio Chivasso, in collaborazione con il Comune di Chivasso e con il sostegno di Camera di commercio di Torino, la Festa dei Nocciolini coinvolge oltre 50 imprese agroalimentari, dieci Italian street food di qualità, venti locali per Nocciolini & Erbaluce, le specialità dei Maestri del Gusto.

L’evento è in calendario a Chivasso e prevede quattro giorni di avvicinamento fino a giovedì 21 settembre, per completarsi con numerose interessanti iniziative fino a domenica 24, quando la città ospiterà il Nocciolino d’Oro e il Nocciolino d’Tola.

Protagonisti assoluti i produttori dei prelibati Nocciolini, che toccano i 300 quintali l’anno. Veri e propri ambasciatori della tradizione pasticcera chivassese.

«Anche questa edizione della Festa dei Nocciolini – commenta il sindaco di Chivasso Claudio Castello – promuoverà il territorio con nuove iniziative che celebrano la pasticceria chivassese, assieme alla sua antica tradizione e all’intraprendenza di un commercio in costante evoluzione. Sarà un appuntamento, fatto di sapori e saperi, con eventi da scoprire in un viaggio di emozioni tra portici monumentali, antiche ricette tramandate, nuovi confronti ed intrattenimento di gusto. Chivasso saprà assicurare una kermesse sempre accattivante, alternando riflessioni attuali a sano divertimento».

«La Festa dei Nocciolini – sottolinea l’assessora al Commercio del Comune di Chivasso Chiara Casalino – è particolarmente importante per la città: il piccolo dolce tipico ha assunto negli anni il ruolo di ambasciatore della storica vocazione commerciale della città. Il Nocciolino, nella versione d’Oro e d’Tola, è diventato anche un riconoscimento prestigioso ed atteso che premia due benemeriti chivassesi».

«È la mia prima Festa dei Nocciolini da presidente e sono felice per lo spirito di partecipazione e coesione che ha contraddistinto questi mesi – commenta il neo presidente di Ascom Confcommercio Chivasso Carlo Nicosia -. Sono riconoscente per l’attiva partecipazione dei Soci Ascom e dei commercianti. In pochi giorni più di 40 insegne si sono accordate per lo “Sbarazzo-Fuori tutto” e 20 locali dedicano a “Nocciolini & Erbaluce” la giornata di giovedì 21: davvero un successo di tutti. Chivasso, i suoi negozi, bar e ristoranti aspettano il pubblico per una festa moderna, che vuole celebrare le tradizioni della città Porta del Canavese e del Monferrato».

EVENTI DA NON PERDERE

Fino a giovedì 21 si susseguono eventi di avvicinamento in un crescendo di attività culturali ed enogastronomiche per arrivare al cuore della festa da venerdì 22 a domenica 24.

Venerdì 22 alle ore 18 in piazza d’Armi evento dal titolo La Liquoristica Piemontese e il Vermouth: Chivasso protagonista della Storia. Lamberto Vallarino Gancia, Massimiliano Vallarino Gancia e Antonella Parigi raccontano le origini chivassesi delle loro aziende con degustazione finale del cocktail futurista Ritto.

Sabato 23 settembre il concorso Cuochi A-tipici del Canavese vedrà cimentarsi giovani ma affermati chef del territorio.

Nel weekend incontri del foodteller Fabio Bongiorni con i Maestri del Gusto di Torino.

Street food: previste una decina di postazioni da tutta Italia con farinata e focaccia genovese, focaccia al formaggio, agnolotti del plin, salumi e formaggi, gnocco fritto emiliano, hamburger di carne Fassona, bombette, lampredotto, dolci della tradizione napoletana.

Sabato 23 e domenica 24 settembre in via Torino rassegna dell’artigianato alimentare e delle produzioni agricole locali. Oltre 50 imprese agroalimentari coinvolte, con prodotti enogastronomici selezionati: pasticceria piemontese, conserve, olio extravergine di oliva, miele, funghi secchi e freschi, sughi, formaggi, riso, prodotti a base di Kamut, cioccolato, infusi, the, spezie.

Domenica 24 conclusione con la consegna del Nocciolino d’Oro alla storica negoziante Silvana Ceresa Carladami e del Nocciolino d’Tola all’artista Nino Ventura, che con la sua arte ha contribuito a portare il nome di Chivasso nel mondo. A seguire distribuzione di zabaione e nocciolini a cura della Confraternita del Sanbajon e dei Nocciolini di Chivasso.

Le fotografie sono gratuitamente concesse dall’ufficio stampa ASCOM.