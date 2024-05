Una lista civica che vuole una Regione con più servizi per tutti e più inclusiva

Si è svolta nel fine settimana, al Cecchi Point, l’assemblea dei soci della lista civica Torino Domani, presente con propri consiglieri in cinque circoscrizioni e nel consiglio comunale di Torino, oltre che con l’assessore Francesco Tresso, tra i fondatori della lista civica ToDo.

Da capoluogo del Piemonte al governo della Regione: “È importante esserci per spargere semi di partecipazione”, ha sottolineato Francesco Tresso.

La corsa elettorale in regione permette, ha fatto notare l’assessore della Città di Torino, di creare una rete tra le diverse realtà, nelle varie province del Piemonte, che fanno politiche partecipate: “Abbiamo bisogno di politica più parlata e di amplificare voci e idee di impegno civico locale e territoriale”.

Torino Domani partecipa alle prossime elezioni regionali in Piemonte all’interno della Lista Civica Pentenero Presidente, che sostiene la candidata del Pd Gianna Pentenero.

“Voglio un Piemonte che sia capace di futuro, che abbia una visione di medio e lungo termine, che l’attuale maggioranza non ha – ha sottolineato la candidata Isabella Brianza, capogruppo di Torino Domani in Circoscrizione 1 – Il mio impegno si attua su tre fronti. Il primo è la transizione manifatturiera: abbiamo bisogno di fare crescere la dimensione delle imprese piemontesi da piccole a medie, attirare lavoratori e investimenti. Il secondo è un maggiore collegamento con i tanti e validi osservatori che compiono studi e fanno proposte di policy. La terza è l’innovazione nella transizione ecologica. La politica deve facilitare luoghi di incontri e aggregazione, sostenere fasce anagrafiche diverse, riavviare le relazioni”.

Per il candidato Giorgio Giardina, presidente di Torino Domani e consigliere in Circoscrizione 7, la parola d’ordine è governare la complessità. “Non si può ragionare su tematiche a compartimenti stagni. Si parla tanto di liste di attesa lunghe nella sanità, ma non si tiene in considerazione chi non riesce nemmeno ad arrivare a prenotare un esame, perché vive in zone remote, con presidi sanitari lontani e trasporti inefficienti. La nostra regione ha punti di forza come il know how industriale, atenei d’eccellenza, grande attrattiva turistica, ma abbiamo punti deboli sui quali bisogna agire, come il decremento della popolazione residente, un grande divario di genere nel mondo del lavoro, una crescita economica inferiore alle altre regioni del Nord Italia. Un altro tema su cui dobbiamo porre attenzione è l’edilizia sociale, che non si può ridurre a un concetto di residenza in Piemonte da almeno quindici anni, come ha fatto l’attuale giunta di destra”.

Giardina ha poi sottolineato un’attenzione al mondo della musica, attrattiva per i più giovani: “Il mio impegno va nella direzione della creazioni di una sorta di Music Commission, sullo stile della Film Commission. Un ente regionale capace di canalizzare investimenti verso chi fa musica in Piemonte, perché la musica è aggregazione e supera ogni barriera e differenza”.

Tra gli altri candidati, sulla riorganizzazione regionale della sanità ha messo il punto Marco Clari, infermiere e ricercatore universitario, che guarda a una sanità pubblica più capillare sul territorio e meno ospedali-centrica.

Un maggiore coordinamento tra enti pubblici e progettazione partecipata, è la visione dell’architetto Iride Barbano, mentre l’educatore Alessandro Brescia punta a una maggiore inclusione sociale con politiche per i giovani più partecipate e con il coinvolgimento stesso dei giovani.

Tra i volti celebri soci della lista civica Torino Domani, ci sono il chitarrista dei Subsonica Max Casacci e il manager culturale Paolo Verri.

L’assemblea – che si è aperta con l’approvazione all’unanimità del bilancio 2023, in attivo – si è chiusa con un corale appello al voto.

“Andare a votare è l’unico strumento per cambiare le cose e votare per i candidati di Torino Domani all’interno della Lista Civica Pentenero Presidente – è stato detto in assemblea – significa portare competenza e impegno civico in Regione Piemonte, per ridare slancio alla nostra regione, con più lavoro, una sanità per tutti e più diffusa sul territorio, maggiore equità e giustizia sociale”.

I candidati alle Regionali 2024 di Torino Domani, all’interno della Lista Civica Pentenero Presidente sono Isabella Brianza, Giorgio Giardina, Iride Barbano, Fortuna Bianchini, Francesco Bona, Alessandro Brescia, Giuliana Cavallon e Marco Clari.