Una partenza con il botto per il 2024 del Circolo dei lettori: riapre il Museo di Scienze Naturali e il nuovo disco dei Subsonica

La settimana dal 10 al 13 gennaio dentro e fuori il Circolo dei lettori, a Torino.

Tra gli appuntamenti top di questi giorni, riapre il Museo Regionale di Scienze Naturali con Maria Sole Bianco e Giovanni Mucciaccia, il nuovo album dei Subsonica, e poi Donato Carrisi, Edoardo Albinati, Carlo Massarini, Simon & The Stars, 25 anni senza Fabrizio De André.



Il programma della settimana nel dettaglio, giorno per giorno.

Mercoledì 10 gennaio, alle 18, in sala gioco

I delitti che hanno cambiato il Paese

MARCO IMARISIO

TENEBRE ITALIANE

(Solferino)

con Carmine Festa

Nel primo decennio degli anni Duemila l’Italia è stata travolta da eventi di cronaca nera che hanno segnato l’immaginario collettivo. Un pezzo della nostra storia che l’autore ha indagato come cronista e racconta qui con disincanto e lucidità.

venerdì 12 gennaio, alle 18, al MRSN Museo Regionale Scienze Regionali

PIANETA OCEANO

La nostra esistenza dipende dal mare e il futuro del mare dipende da noi

con Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice scientifica

Ripercorrendo anche i suoi documentari tv per Kilimangiaro, la biologa marina ci accompagna alla scoperta delle meraviglie del mare – dagli abissi alle foreste di mangrovie, dalla barriera corallina alle tartarughe, gli squali balena, le mante e i delfini – per conoscere meglio quei tesori di natura di cui dobbiamo prenderci cura sempre di più. Perché possiamo invertire la rotta e, da parte del problema, diventare soluzione.

Porte aperte alla scienza è il programma culturale per l’inaugurazione del rinnovato Museo Regionale di Scienze Naturali a Torino, ideato e curato dalla Fondazione Circolo dei lettori.

I posti sono esauriti. Chi non è riuscito a prenotarsi può presentarsi il giorno dell’evento presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino: sarà predisposta una lista d’attesa in loco per permettere l’accesso in caso qualcuno tra i prenotati non dovesse presentarsi.

venerdì 12, alle 18, in sala grande

REALTÀ AUMENTATA: IL NUOVO ALBUM DEI SUBSONICA

Realtà aumentata è il decimo album dei Subsonica in uscita oggi, anticipato dai singoli Pugno di Sabbia e Adagio, brano che è parte della colonna sonora originale – scritta e composta dalla band – dell’omonimo film di Stefano Sollima. Realtà aumentata è un album di undici canzoni scritte nell’arco del 2023, che hanno assorbito molta realtà circostante nei suoni, nei ritmi e nelle parole. Una realtà i cui effetti, nel corso degli ultimi anni, sono aumentati vertiginosamente. Che ci ha chiusi per mesi nelle nostre case. Che è tornata a sconvolgerci con le guerre. Che influisce minacciosamente su clima e stravolgimenti ambientali e che sulle nostre spiagge continua a riversare un quotidiano carico di miseria e disperazione.

Una “realtà aumentata”, alla quale, paradossalmente, sembriamo reagire con un alto grado di dispercezione tra negazionismi, fughe ideologiche, fabbricazione di letture parallele, carenze di empatia e di umanità. Una “realtà aumentata” che spinge verso l’isolamento individuale e individualista e che ci allontana da sogni e azioni collettive: le uniche in grado di generare soluzioni e garantire protezione, da quando esistiamo su questo pianeta.

I Subsonica onorano il traguardo della decima release con un album manifesto che racconta il presente, toccando temi attuali attraverso diversi angoli di lettura, in un universo musicale vario e sorprendente, ma con lo stile inconfondibile che caratterizza il gruppo dal 1996. Il prossimo aprile la band sarà live sui palchi dei principali palazzetti italiani con SUBSONICA 2024TOUR. La tournée, prodotta da Live Nation, partirà il 3 aprile da Mantova per proseguire il 4 aprile a Milano, il 6 aprile a Conegliano (TV), l’8 aprile a Roma, il 10 aprile a Bologna, l’11 aprile a Firenze per chiudere il 13 aprile a Torino.

Ingresso prioritario con pass a fronte dell’acquisto dell’album presso la Feltrinelli di Piazza CLN o direttamente presso il Circolo dei lettori la sera dell’evento. L’ingresso sarà consentito anche a tutti i possessori di CD o LP di Realtà Aumentata

venerdì 12, alle 18, in sala gioco

Il giro dell’anno in 12 tappe

SIMON & THE STARS

Oroscopo 2024 (Rizzoli)

con Federica Furino

L’astrologo che in pochi anni ha conquistato il pubblico italiano fa non solo previsioni per amore, lavoro e relazioni, ma anche un’analisi psicologica profonda dei segni, aiutando così a individuare le energie e le risorse nascoste di ognuno di noi.

sabato 13, alle 21, in sala grande

25 ANNI SENZA FABRIZIO DE ANDRÉ

NuvoleIncanto Quartet in concerto

con Fabrizio Cotto, voce e chitarra, Livia Hagiu, violino, Alberto Palmulli, chitarra, e Alex Jorio, percussioni

Rileggendo in chiave “cameristica” alcune delle più celebri canzoni del cantautore entrato nella storia della musica italiana, il quartetto le riporta alla loro radice essenziale, così come sono nate, dall’ispirazione dell’autore e dal suo strumento.

ingresso € 5

Programma completo su torino.circololettori.it.