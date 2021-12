Una raffica di cene e il premio Decanter per i simpatizzanti dell’Associazione Sommelier

Dal 9 al 16 dicembre tornano in tutto il Piemonte le cene di fine anno organizzate dall’AIS.

Con l’arrivo del Natale termina l’anno associativo dell’AIS. Un millesimo da ricordare per le numerose iniziative a distanza, ma anche per la ripresa di attività storiche come Ba&Ba.

Proprio il grande successo di pubblico della tradizionale vernice dell’ultima annata di Barbaresco e Barolo ha dimostrato quanta voglia di aggregazione in sicurezza pervada il mondo dei winelovers.

Mauro Carosso e Fabio Gallo presentano Ba&Ba

Ecco quindi ripetersi il rito delle cene degli auguri, aperte ai soci delle diverse delegazioni, ma anche ai semplici simpatizzanti. Si parte il 9 dicembre dal Palco 19 di Asti e dal Donatella Bistrot di Oviglio, per proseguire la sera successiva al Simposio di Ivrea.

L’appuntamento clou è la sera del 13 dicembre a Torino, al Ristorante Del Cambio. Una grande cena di Natale che culmina con l’attribuzione del premio Decanter di Cristallo 2021 al socio che più di ogni altro ha saputo distinguersi all’interno dell’Associazione.

Il Ristorante Del Cambio

Per l’occasione lo chef Matteo Baronetto propone il seguente menu: aperitivo di benvenuto, snack salati e Champagne Elemart Robion; carne cruda, bianco d’uovo, parmigiano e limone; capesante, salsa al pomodoro e trippa; riso, zafferano e limone; ombrina, radicchio tardivo e castagne; Gianduiotto Del Cambio; piccola pasticceria.

La novità di questa edizione è rappresentata dai vini, che non sono abbinati ai piatti in partenza. Ogni tavolo avrà una carta dei vini dalla quale ogni commensale, a piacere, potrà scegliere quali vini abbinare alle portate. Un gioco divertente, per provare abbinamenti e appagare curiosità.

La cena stellata del Cambio è aperta al pubblico, al costo di 150 euro, vini compresi. Iscrizioni allo 0115217946 o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@aispiemonte.it

L’AIS conclude le sue cene degli auguri il 16 dicembre al Castello di Guarene.

Fabrizio Bellone